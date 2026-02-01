‘El adiós’ de Adán Augusto López: Deja la coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López renunció a la coordinación de Morena en el Senado de la República este domingo 1 de febrero, tras anunciarlo en la plenaria del partido.

En su lugar quedará Ignacio Mier, quien habría sido electo por legisladores de Morena.

“Esta es una decisión que, digamos, me conviene. En las últimas horas, cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo a 2027, cuando toca ahora algo que requiere de tiempo completo como es fortalecer la unidad dentro del movimiento es algo que a mí me es ajeno”, mencionó Adán Augusto López respecto a sus motivos para dejar de liderar al partido en la Cámara Alta.

El exsecretario de Gobernación aseguró que Ignacio Mier es el mejor calificado, ya que ha dedicado “toda su vida” a su labor legislativa, mientras que Adán Augusto López se dedica principalmente al “trabajo territorial”.

El senador morenista reiteró que “lo más importante es fortalecer al partido rumbo a 2027″.

‘Hablé con quien tenía que hablar’, dice Adán Augusto tras dejar la coordinación de Morena

Agregó que la solicitud de dejar la bancada de Morena en el Senado fue consultada con sus compañeros, además de que “habló con quien tenía que hablar” sobre su salida, aunque no respondió si platicó del tema con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto López no respondió si su salida de la coordinación de la bancada de Morena tenía que ver con la polémica relacionada con Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’ y su exsecretario de Seguridad en Tabasco.

Igancio Mier tomará el liderazgo de Morena en el senado de cara al periodo de sesiones en curso, en el que posiblemente se votará la reforma electoral, así como la posible reducción a la jornada laboral a 40 horas, ambas propuestas encabezadas por Morena y aliados y a la espera de que cuenten con el respaldo de la mayoría calificada en el Congreso.