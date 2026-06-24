Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 24 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria anuncie dónde y con quién verá el partido de la Selección Mexicana en contra de Chequia.
Además, será una conferencia de festejo debido a que este 24 de junio es el cumpleaños de la mandataria.
Desde un día antes, los reporteros preguntaron si habría pastel o cómo celebraría por lo que Sheinbaum respondió que posiblemente llevaría algo de desayuno.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 24 de junio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas por haber invitado al pato ‘Merlín’ a Palacio Nacional y no a madres buscadoras que desde el inicio de su sexenio piden una reunión con ella.
- Además, la mandataria afirmó que llevó a la familia dueña del pato ‘Merlín’para ayudarlos, luego de que una persona ajena a ellos intentó registrarlo como marca.
- En temas electorales, negó que “se le cierre la puerta” a las candidaturas independientes en Michoacán ante la polémica por la aprobación de una ley, que supuestamente limitaría al Movimiento del Sombrero, encabezado porGrecia Quiroz.
- Sobre temas de seguridad, Claudia Sheinbaum celebró el segundo decomiso más grande de sustancias utilizadas para la elaboración de metanfetaminas en Sinaloa.
- En cuanto a salud, la mandataria afirmó que la megafarmacia inaugurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador opera para surtir medicamentos a hospitales y otras instituciones de atención médica.
- Zóe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó sobre la renovación de equipo tecnológico, con la compra de 42 nuevos tomógrafos.
- En la conferencia anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los 800 millones de pesos acordados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender el rezago estudiantil no llegarán a manos del magisterio.