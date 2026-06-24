Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 24 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria anuncie dónde y con quién verá el partido de la Selección Mexicana en contra de Chequia.

Además, será una conferencia de festejo debido a que este 24 de junio es el cumpleaños de la mandataria.

Desde un día antes, los reporteros preguntaron si habría pastel o cómo celebraría por lo que Sheinbaum respondió que posiblemente llevaría algo de desayuno.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 24 de junio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana