‘¡Que viva la CFE!’: Sheinbaum sostiene que la producción de energía el pilar de la soberanía nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum al inaugurar la Central Ciclo Combinado González Ortega de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Mexicali.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Central Ciclo Combinado González Ortega de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Mexicali, Baja California y, al recordar que gran parte del gas natural que usa México proviene de Estados Unidos, aseguró que la producción de energía es pilar para la soberanía nacional.

Dicha central aportará 653 Megawatts (MW) al Sistema Eléctrico Nacional para alcanzar la meta de 32 mil MW nuevos en este sexenio.

“Esta visión de que la producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional; la segunda, es disminuir sus impactos ambientales, sustentabilidad; y la tercera, es justicia social. Las tres son indispensables para el desarrollo del sector eléctrico nacional”, afirmó.

Puntualizó que de los 32 mil MW que busca incorporar al cierre de su administración, 22 mil MW serán de energías renovables; además de elevar de 54 a 60 por ciento la generación de energía eléctrica a cargo de CFE.

“El que haya una planta de generación tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas que están en esta zona como para las personas. Se van a sustituir prácticamente todos los postes de luz, lo que va a permitir disminuir las interrupciones. Entonces es un gran día para Baja California y un extraordinario día, particularmente, para Mexicali la puesta en marcha de esta Central”, agregó.

Sheinbaum destaca revés a la reforma energética

La presidenta destacó que se realizaron cambios constitucionales para devolver a la CFE la condición de Empresa Pública del Estado y garantizar la prioridad en el despacho eléctrico de todas las plantas de CFE por encima de las privadas.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que, con la incorporación de 653 MW de la Central Ciclo Combinado González Ortega, se podrán generar más de 5 mil gigawatts-hora de energía al año, beneficiando a Baja California, que durante los meses de mayor calor aumenta considerablemente su consumo eléctrico.

Resaltó que la ampliación de las redes de transmisión, la modernización de subestaciones y el fortalecimiento de la infraestructura, ha permitido que, de 2018 a la fecha, la continuidad del suministro eléctrico lo hemos mejorado en 30 por ciento, lo que se ha traducido en un servicio estable y mucho más confiable.