Maru Campos pide entregar a Rocha Moya: ‘La soberanía no debe usarse para proteger la impunidad’

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que México no debe proteger a políticos ligados con el crimen organizado.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió al Gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que enfrente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que la actual tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es consecuencia de la protección que, según afirmó, el gobierno de Morena brinda a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.

“Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado”, afirmó.

“Hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos (...) Las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria”, expresó.

Campos Galván hizo referencia a recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien habría planteado la posibilidad de acciones militares contra cárteles mexicanos y minimizado la importancia de mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Maru Campos rechaza intervención extranjera

La gobernadora subrayó que rechaza cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano y aseguró que su compromiso con la soberanía nacional es absoluto. Sin embargo, consideró que una verdadera defensa de la soberanía requiere combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

“Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, afirmó Campos Galván.

En su mensaje, Campos exigió que las autoridades federales investiguen públicamente a los funcionarios señalados y advirtió que la negativa a procesarlos podría tener consecuencias para el país, incluyendo un deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos y posibles afectaciones al T-MEC.

“Que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley”, expresó la mandataria.