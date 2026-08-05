Prueba la Fruta del Diablo: Así es Hacchi Coffee, el restaurante en la CDMX inspirado en ‘One Piece’

La historia de Hachi Coffee & Tea comenzó en 2022, cuando sus fundadores atravesaban un momento complicado en sus vidas y decidieron empezar a ver One Piece. [Fotografía. ChatGPT, One Pice]

Si eres fan de One Piece, ya estás al día con la serie, viste el live-action y esperas el desenlace de la historia de Monkey D. Luffy, tu aventura todavía no termina cuando apagas la televisión. En la Ciudad de México se encuentra Hachi Coffee & Tea, un restaurante temático donde puedes disfrutar galletas y bebidas inspiradas en los personajes que navegan en el Thousand Sunny.

Además de los platillos, cada rincón del restaurante está inspirado en los personajes e ilustraciones de la obra creada por el mangaka Eiichiro Oda.

Ubicada en la colonia Anzures, esta cafetería temática surge del sueño de dos seguidores de One Piece que combinaron su pasión por el manga con el café de especialidad. El resultado es un espacio donde los fans del anime encuentran referencias constantes a los momentos más emblemáticos de la serie.

¿Cómo es el restaurante Hachi Coffee & Tea, inspirado en One Piece?

La historia de Hachi Coffee & Tea comenzó en 2022, cuando sus fundadores atravesaban un momento complicado en sus vidas y decidieron empezar a ver One Piece.

Con el paso de los episodios, encontraron en la historia de Monkey D. Luffy un mensaje sobre la amistad, la perseverancia y la importancia de perseguir los sueños.

Esa experiencia marcó tanto sus vidas que un año después, en 2023, descubrieron una segunda pasión: el café de especialidad. Después de visitar distintas cafeterías y conocer más sobre este mundo, surgió la idea de crear un lugar que reuniera ambas aficiones.

Con el apoyo de familiares y personas cercanas, el proyecto comenzó a tomar forma. Cada rincón del local se diseñó para que los visitantes se sintieran parte de la aventura, como si abordaran un barco rumbo a la Gran Ruta.

Incluso el nombre del establecimiento tiene un significado especial. Hachi es el nombre de su perro de raza Akita Inu, cuyo nombre significa “ocho” en japonés y está asociado con la buena fortuna.

Su logotipo, que muestra al carismático perrito junto con el Sombrero de Paja de la serie, rinde homenaje a la mascota que acompañó el nacimiento del proyecto.

Las paredes incluyen ilustraciones inspiradas en el anime, como los letreros de “Se busca” de cada uno de los personajes, una escultura gigante de Monkey D. Luffy, así como peluches y figuras de colección de la serie.

De igual forma, los visitantes pueden utilizar accesorios como los sombreros blancos o morados inspirados en Nico Robin, el característico sombrero de Portgas D. Ace o el icónico gorro de Tony Tony Chopper.

Cada rincón del lugar tiene algún detalle de la serie: desde las tazas de las bebidas y los platos, hasta los servilleteros, los sofás y las mesas incluyen referencias al anime. Incluso la fachada del local luce el mítico logo de la embarcación Thousand Sunny.

El restaurante Hachi Coffee & Tea se encuentra en Avenida Thiers 195, local 2, colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El establecimiento abre todos los días en un horario de 10:00 a 21:30 horas y se ha convertido en uno de los puntos de reunión para los seguidores de One Piece en la capital.

¿Qué puedes comer en Hachi Coffee & Tea?

El menú también forma parte de la experiencia y no se limita a una cafetería tradicional. La carta combina desayunos, brunch y platillos completos con nombres inspirados en personajes y técnicas de One Piece.

Entre los platillos salados destacan las hamburguesas preparadas con base de arrachera, queso suizo, vegetales y acompañadas con papas, así como burritos rellenos de arrachera o pollo con ingredientes como tocino, frijoles, queso y distintas salsas.

Igualmente, los visitantes pueden disfrutar de unos chilaquiles —que pueden llevar longaniza, huevo o proteína adicional—, enchiladas, sándwiches con jamón de pavo y ensaladas con pollo, pasta y vegetales.

En el menú dulce, hay crepas dulces y saladas con combinaciones como chocolate con avellana, queso crema con fruta o incluso versiones tipo pizza; pan francés con frutos rojos; flan napolitano; cake pops tematizados y galletas con los rostros de Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Robin, Chopper, Ace y Law.

Recientemente, la cafetería lanzó una galleta inspirada en el spin-off de One Piece: Heroines, serie que forma parte de los estrenos de la temporada de anime verano 2026.

Otro de los elementos más llamativos del lugar son los postres inspirados en las Frutas del Diablo, objetos clave dentro de One Piece que otorgan habilidades sobrehumanas a sus personajes. Estas piezas se elaboran con chocolate, trufa y fondant, y buscan replicar su apariencia dentro del anime como parte de la experiencia temática.

En cuanto al café, el local apuesta por bebidas de especialidad que van desde opciones clásicas como espresso, americano, flat white y capuccino, hasta combinaciones más elaboradas con sabores como avellana, vainilla, lavanda o caramelo.

¿Cuánto cuesta comer en Hachi Coffee & Tea?

Si quieres vivir la experiencia de este restaurante inspirado en el anime de One Piece, a continuación se presenta un listado de los precios que maneja el local.

Cafés

Espresso: 50 pesos

Americano: 55 pesos

Flat White: 60 pesos

Capuccino: 65 pesos

Latte: 70 pesos

Matcha Flat: 75 pesos

Thunderbolt: 80 pesos

Lattes saborizados (avellana, vainilla, lavanda, caramelo): 72 a 80 pesos

Café Caramel (moka): 90 pesos

Café Caramel frappé: 110 pesos

Bubble Tea

Demonio Fleur: 90 pesos

Guard Point: 100 pesos

Princess Oni: 100 pesos

Carrot-to: 100 pesos

Life or Cream?: 100 pesos

Pudding: 100 pesos

Sulong: 100 pesos

Gangster Gasstino: 100 pesos

Barbablanca: 100 pesos

Mogura: 100 pesos

Px-0: 105 pesos

Fire Fist: 105 pesos

Luffytaro: 110 pesos

Sodas de té frío

Mil Fleur: 90 pesos

Gecko Gecko: 100 pesos

Boa Hancock: 115 pesos

Rosinante: 115 pesos

Aramaki: 115 pesos

Chopper Prescription

Rumble Ball: 95 pesos

Masui: 95 pesos

Matcha

Enma (Matcha Latte): 95 pesos

Okobore: 95 pesos

Sandai Kitetsu: 110 pesos

Zoro-Jurou: 115 pesos

Tapioca extra: 15 pesos

Té tradicional

O-Tsuru (Masala Chái): 97 pesos

Ryuma’s Sake: 125 pesos

Servicio de té tradicional (Gaiwán o Kyusu): 140 pesos

Zoro’s Sake: 140 pesos

Alimentos

Chilaquiles: 80 a 105 pesos

Enchiladas: 100 a 105 pesos

Sándwiches: 100 a 140 pesos

Crepas: 110 pesos

Nachos: 160 pesos

Burritos: 150 a 160 pesos

Hamburguesas: 185 a 190 pesos

Postres

Galletas con los personajes de One Piece: 35 pesos

Cake Pops: 90 pesos

Flan napolitano: 75 pesos

Crepas dulces: 110 pesos

Hachi Coffee & Tea busca convertirse en un punto de encuentro para los aficionados de One Piece. A diferencia de otros restaurantes temáticos, el establecimiento intenta trasladar al mundo real el espíritu de aventura, amistad y compañerismo que creó Eiichiro Oda, en el más mínimo detalle.