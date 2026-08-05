Miniso tiene nuevo rival japonés en México: ¿Qué sabemos de las tiendas Daiso, de todo por 20 pesos?

Daiso, la cadena japonesa de tiendas de bajo costo, prepara la apertura de sus primeras sucursales en México.

Si eres amante de las tiendas asiáticas y de los artículos “bara bara”, hay una noticia que podría entusiasmarte: Daiso, una de las cadenas japonesas de tiendas de bajo costo más populares del mundo, prepara su llegada a México y promete convertirse en un nuevo competidor para Miniso.

La marca, conocida en Japón como la tienda de “todo por 100 yenes”, ofrecerá miles de artículos para el hogar, papelería, cocina, belleza, organización y decoración a precios accesibles, que en el mercado mexicano podrían rondar los 20 pesos para algunos productos.

El analista especializado en retail, conocido en X como ‘Oscar Report’, reveló que Daiso ya alista su desembarco en México para septiembre de este año. La cadena japonesa comenzará operaciones en el país con dos sucursales: Daiso Mundo E y Daiso Multiplaza Izcalli, ambas ubicadas en el Estado de México.

De acuerdo con el analista, la expansión de Daiso en México no se detendrá ahí. Antes de que concluya 2026, la cadena prevé abrir otras tres sucursales y poner a disposición de los consumidores un catálogo de más de 17 mil productos.

La historia de Daiso, la cadena japonesa de “todo por 100 yenes”

Fundada en Japón en 1972 por Hirotake Yano, Daiso comenzó como un pequeño negocio de venta ambulante. Cinco años después, en 1977, se constituyó formalmente como Daiso Sangyo Co., Ltd., empresa que con el paso del tiempo se convirtió en una de las principales cadenas de tiendas de precio único a nivel mundial.

La cadena japonesa Daiso iniciaría operaciones en México con dos sucursales en Mundo E y Multiplaza Izcalli. (Shutterstock)

Actualmente, la compañía opera cerca de 5 mil 900 tiendas en más de 25 países y regiones, entre ellos Estados Unidos, Australia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y varios mercados de América Latina. Además de la marca Daiso, el grupo también administra otros formatos comerciales, como Standard Products y THREEPPY.

Su catálogo supera los 100 mil productos y cada mes incorpora alrededor de 800 nuevos artículos, según información de la empresa. La oferta abarca utensilios de cocina, papelería, organizadores, productos de limpieza, artículos de belleza, juguetes, accesorios, herramientas y alimentos, entre otras categorías.

Daiso, un nuevo competidor para Miniso en México

La llegada de Daiso a México llama la atención ya que competirá en un segmento donde Miniso, de origen chino, se ha consolidado en los últimos años. Ambas marcas comparten un público interesado en productos de estilo de vida y a precios accesibles, aunque Daiso mantiene una propuesta más enfocada en el concepto tradicional de tienda de descuento japonesa.

Hasta el momento, Daiso no ha anunciado oficialmente la fecha de apertura de sus primeras sucursales en México. Sin embargo, desde 2025 trascendió que la compañía buscaba distribuidores y socios comerciales para iniciar operaciones en el país.