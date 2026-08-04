McDonald’s ya ‘no encanta’: Vende más caro y recibe menos clientes; ¿cómo busca reinventarse?

McDonald’s tiene a un nuevo presidente en Estados Unidos para liderar la reestructuración, en sustitución de Joe Erlinger. (AP).

McDonald’s nombró a un nuevo presidente en Estados Unidos para aportar “enfoque y urgencia” a su mercado nacional, después de que la cadena de comida rápida registrara su crecimiento más lento en más de un año.

Las ventas en los restaurantes estadounidenses ya establecidos aumentaron un 0,8 por ciento en el segundo trimestre, según informó la compañía el martes.

Este es su crecimiento más lento desde principios de 2025 y se sitúa por debajo de la estimación promedio de los analistas. Si bien el importe promedio de las cuentas aumentó debido a que los clientes compraron artículos más caros, este incremento se vio parcialmente compensado por una disminución en el número de visitas.

La cadena nombró a Skye Anderson, ejecutiva con larga trayectoria en la empresa, presidenta de su filial en Estados Unidos para liderar la reestructuración, en sustitución de Joe Erlinger, quien deja la compañía tras ocupar el cargo durante casi siete años. Anderson ha trabajado en McDonald’s durante más de 26 años y, hasta hace poco, era directora de operaciones para Estados Unidos.

¿Cuáles fueron los resultados de McDonald’s en el segundo trimestre del 2026?

En el segundo trimestre, los restaurantes estadounidenses se vieron desbordados por demasiados lanzamientos que ralentizaron el servicio, lo que se tradujo en una menor satisfacción del cliente.

Los programas de marketing, incluidas las promociones de la Copa Mundial de la FIFA, no cumplieron las expectativas. Pocos clientes estaban al tanto de las nuevas ofertas de la compañía tras la renovación de su estrategia, y menos del 65 por ciento de los restaurantes estadounidenses vendían una selección de productos por debajo de los 3 dólares a los precios recomendados.

“No tenemos un problema de estrategia”, declaró el martes el director ejecutivo Chris Kempczinski en una conferencia telefónica con analistas. “Simplemente no tuvimos el desempeño necesario en el segundo trimestre”. McDonald’s busca “elevar el nivel de exigencia en Estados Unidos y acelerar el rendimiento en nuestro mercado más grande”, afirmó Kempczinski en un comunicado.

Los resultados sugieren que McDonald’s tendrá que esforzarse más para mantener su crecimiento, ya que el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos, en parte provocado por la guerra en Irán, afecta el presupuesto de los consumidores.

McDonald’s ha intensificado sus esfuerzos para promocionar comidas más económicas, aprovechando la novedad y los eventos de la cultura popular para atraer clientes.

¿Qué nuevos productos ofreció McDonald’s?

En Estados Unidos, la compañía amplió su menú económico con un desayuno de 4 dólares y más opciones por menos de 3 dólares.

En Francia, McDonald’s lanzó un combo de 5 euros. En todo el mundo, promocionó nuevas bebidas y menús por tiempo limitado relacionados con la exitosa película KPop Demon Hunters y la Copa Mundial de Fútbol.

McDonald’s ha anunciado que está reasignando parte de su presupuesto de marketing para apoyar promociones “de eficacia probada”, como sus menús Extra Value Meals, incluido su combo que incluye un Egg McMuffin, un café y una croqueta de patata.

Las acciones de McDonald’s subieron menos del 1% a las 9:33 de la mañana en Nueva York, reduciendo las ganancias iniciales. Las acciones cayeron un 13% en lo que va del año hasta el cierre del lunes, en comparación con una ganancia del 11% del índice S&P 500.

En los mercados internacionales, las ventas comparables aumentaron prácticamente en línea con las expectativas del mercado.

¿Dónde sí creció McDonald’s?

McDonald’s destacó el crecimiento en Alemania, Australia, el Reino Unido y Japón, mientras que en China las ventas comparables fueron negativas.

La cadena de hamburgueserías se ha embarcado en un plan plurianual para convertirse en algo más que una comida rápida y barata, con el objetivo de ser la primera opción para salidas familiares y otras ocasiones.

Para lograrlo, se está preparando para ofrecer comida de mayor calidad, incluyendo pollo empanizado a mano, y para renovar el diseño de sus restaurantes con un ambiente más abierto y divertido.

McDonald’s también está probando la automatización para aumentar la eficiencia, al tiempo que utiliza personas influyentes, juguetes y colaboraciones con otras marcas para reforzar su marketing online.

La cadena anunció en un comunicado que su objetivo es alcanzar los 50 mil restaurantes en todo el mundo para 2028.

Anteriormente, había indicado que su meta era lograrlo para 2027 y afirmó que estaba en camino de alcanzar ese hito en mayo.

El cambio en el cronograma se debe a la actual presión sobre el consumidor, sumada al impacto inflacionario acumulado en los costos de desarrollo, según explicó el director financiero, Ian Borden, durante la conferencia telefónica con analistas.

Borden añadió que la inflación acumulada “ha sido desproporcionada y significativa” y que el entorno de consumo más restrictivo significaba que la empresa necesitaba “ajustar ligeramente nuestro ritmo”.