⁠Ozempic ‘le pone el pie’ a McDonald’s: Acciones caen 1.7 por ciento

Las acciones de McDonald’s cayeron el martes después de que Redburn Atlantic otorgara a la cadena de hamburguesas su única calificación de venta, argumentando que los cambios en los patrones de consumo debido a medicamentos para bajar de peso y la inflación son motivo de preocupación.

Las acciones de McDonald’s bajaron hasta un 1.7 por ciento tras la degradación, una reducción de dos niveles respecto a la calificación de compra previa de Redburn, que había mantenido desde que comenzó a cubrir el stock en 2023.

¿Por qué han caído las acciones de McDonald’s?

A medida que más estadounidenses recurren a medicamentos GLP-1 como Ozempic para perder peso, McDonald’s podría enfrentar un impacto anual de hasta 428 millones de dólares en ingresos, lo que representa aproximadamente el 1 por ciento de las ventas del sistema, escribieron los analistas de Redburn Atlantic, Chris Luyckx y Edward Lewis.

“Un impacto del 1 por ciento hoy podría fácilmente crecer al 10 por ciento o más con el tiempo, particularmente para marcas orientadas a consumidores de bajos ingresos o eventos grupales”.

Los analistas también redujeron el precio objetivo de McDonald’s a 260 dólares, el más bajo del mercado, lo que implica una caída de casi el 15 por ciento desde el cierre del lunes.

Las acciones han caído durante siete días consecutivos, encaminándose a su racha bajista más larga en casi 12 años, después de cerrar apenas por debajo de un máximo histórico a mediados de mayo.

La rebaja de Redburn es la última de una serie para el gigante de la comida rápida, que recientemente también fue degradado a calificaciones equivalentes a mantener en Morgan Stanley, Loop Capital y Erste Group.

Los analistas están divididos sobre la acción, con 22 calificaciones de compra, 18 de mantener y un precio objetivo promedio de 332 dólares, según datos compilados por Bloomberg.

Caen ventas en tiendas de McDonald’s en EU

Las ventas en las mismas tiendas de McDonald’s en Estados Unidos cayeron un 3.6 por ciento en el primer trimestre de este año, la mayor disminución desde 2020, cuando las personas estaban confinadas por la pandemia. Además, los restaurantes de comida rápida como McDonald’s han experimentado una caída en el tráfico en 40 de los últimos 43 meses, según los analistas.

Además del llamado sobre McDonald’s, Redburn también inició cobertura sobre Domino’s Pizza Inc. con una calificación de venta, mientras que calificó a Chipotle Mexican Grill Inc. como neutral. YUM! Brands, propietaria de KFC, Taco Bell y Pizza Hut, fue elevada a compra desde neutral debido a su “razonable” valoración.

A pesar del descenso, McDonald’s ha aumentado el monto promedio de las transacciones mediante precios más altos, pero los consumidores de menores ingresos ahora optan por comer más en casa, ya que la diferencia de precio entre la comida casera y la de restaurantes se amplía, según el informe.

“Si bien la marca históricamente se ha beneficiado del cambio de consumo hacia opciones más económicas en periodos de presión, los últimos años de precios elevados en el menú han creado desafíos en la percepción de valor, contribuyendo a una debilidad persistente en el tráfico”, señalaron los analistas.

Aun así, las acciones de McDonald’s han subido un 3.8 por ciento en lo que va del año, pero sin una propuesta de valor mejorada e innovación en el menú, el crecimiento continuo podría no ser sostenible, añadieron los analistas.