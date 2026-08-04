Noroña ‘se salva’, por ahora, de la sentencia por violencia política de género contra Grecia Quiroz

La denuncia contra Fernández Noroña surgió a raíz de una serie de declaraciones, después del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán que había declarado que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política de género en contra de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

La revocación deja sin efectos, por ahora, las medidas ordenadas en ese fallo —entre ellas una disculpa pública— y obliga al tribunal local a emitir una nueva resolución antes del 14 de agosto, de acuerdo con la magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, Yurisha Andrade.

Ordenan nueva resolución en caso Noroña-Quiroz

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, la magistrada detalló que la denuncia fue presentada desde enero de este año ante el Instituto Electoral de Michoacán. Posteriormente, el expediente pasó por distintas instancias.

En un primer momento, el Tribunal Electoral de Michoacán se declaró incompetente para resolver el asunto, al considerar que existían precedentes de la Sala Regional Toluca y de la Sala Superior que impedían conocer el caso debido a que la denunciante no había sido electa mediante voto popular.

Sin embargo, ese criterio fue modificado por la propia Sala Regional Toluca, que revocó la decisión del tribunal local y le ordenó asumir competencia para analizar el fondo del asunto.

Como consecuencia, el Tribunal Electoral de Michoacán emitió una segunda sentencia en la que determinó que sí existía violencia política por razón de género, resolución que incluía medidas como una disculpa pública por parte de Fernández Noroña.

El senador Gerardo Fernández Noroña celebró el fallo de la Sala Regional de Toluca en su cuenta de X.

¿Por qué revocaron la sentencia contra Noroña?

No obstante, la magistrada explicó que el 30 de julio la Sala Regional Toluca volvió a intervenir y revocó esa segunda resolución.

Ahora, el tribunal michoacano deberá emitir una nueva sentencia en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, por lo que el límite para resolver es el 14 de agosto.

Andrade precisó que la nueva resolución deberá centrarse primero en determinar si las expresiones del senador están protegidas por la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 61 de la Constitución.

“Tenemos que emitir una sentencia basándonos esencialmente en el estudio de la inmunidad parlamentaria que consagra el artículo 61 de nuestra Constitución Federal”, explicó.

La magistrada explicó que la revocación obliga al Tribunal Electoral de Michoacán a emitir una nueva sentencia, en la que primero deberá analizar si las expresiones del senador están amparadas por la inmunidad parlamentaria y, posteriormente, estudiar si se configuran los elementos de violencia política contra las mujeres por razón de género.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre Grecia Quiroz?

La denuncia contra Fernández Noroña surgió a raíz de una serie de declaraciones realizadas en noviembre de 2025, después del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del nombramiento de su esposa, Grecia Quiroz, como presidenta municipal sustituta. En ese contexto, el senador cuestionó las declaraciones de la edil y atribuyó sus acciones a un supuesto interés político.

Entre otras expresiones, Fernández Noroña afirmó que Quiroz utilizaba el homicidio de su esposo para posicionarse políticamente rumbo a las elecciones por la gubernatura de Michoacán en 2027. Además, la calificó de “ambiciosa” y “fascista”, y sostuvo que era impulsada por sectores de la derecha, luego de que la alcaldesa pidiera investigar a diversos políticos de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al resolver el caso, el Tribunal Electoral de Michoacán concluyó que esas manifestaciones trascendieron el debate político, pues buscaron desacreditar y deslegitimar a Quiroz mediante expresiones que afectaron su reputación e imagen pública en el ejercicio de su cargo. Por ello, determinó que se configuró violencia política en razón de género y ordenó diversas medidas de reparación.

Fernández Noroña rechazó la resolución y sostuvo que sus críticas fueron de carácter político y no por razones de género. El senador anunció que impugnaría la sentencia al considerar que nunca pretendió hostigar o intimidar a la alcaldesa.