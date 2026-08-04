La nueva polémica de ‘Chicharito’ por sus opiniones sobre las parejas: ‘No era lo suficientemente masculino’

Javier ‘Chicharito’ Hernández enfrenta una nueva polémica ligada a las relaciones de pareja. El delantero mexicano, que recientemente anunció su fichaje por el Atlético Dallas de la USL Championship de Estados Unidos, habló sobre temas como su divorcio y la diferencia con su actual relación.

‘Chicharito’ realizó las declaraciones durante una conversación con la empresaria Eleni Fafoutis en un episodio del pódcast Learning to be Human, titulado “¿Guerra de géneros o complementos?”, en el que compartió sus opiniones sobre la masculinidad y la feminidad dentro de las relaciones de pareja.

¿Qué dijo ‘Chicharito’ Hernández sobre Sarah Kohan y su divorcio?

La parte más llamativa de la conversación llegó cuando ‘Chicharito’ Hernández habló sobre su exesposa, Sarah Kohan, madre de sus hijos, y los motivos que provocaron su divorcio. Hernández atribuyó las principales causas a una “falta de balance” entre ambos.

“Creo que los dos no estábamos en nuestro centro, no estábamos balanceados. Yo estaba pasando por muchísimas cosas personales. Creo que también ella: nadie sabe cómo ser madre; y más allá de eso, es cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar, qué vas a decidir, que es algo que nadie sabe, ni yo siendo padre”, expresó.

De acuerdo con el goleador histórico de la Selección Mexicana, el matrimonio fue corto y terminó de común acuerdo con la esperanza de hacer lo mejor para sus hijos. Sin embargo, atribuyó la falta de compatibilidad a la manera en que ambos entendían la masculinidad y la feminidad.

Tras un mal paso en Chivas, 'Chicharito' provará suerte el próximo año en la USL de Estados Unidos. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

“Se notó que ya no éramos compatibles, pero la compatibilidad más que nada iba en que (...) yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para poder sostener esa familia y creo que también a ella le faltó ser muchísimo más femenina en unas formas que muchas mujeres hoy en día, desde mi punto de vista, no les gusta platicar o aceptar que pueden existir”, agregó.

Para Hernández, el tipo de feminidad que no encontró en su pareja está relacionado con la humildad, concepto que, para él, se relaciona con otros como la sumisión.

“Creo que para que un hombre sea sumiso a su mujer necesita ser humilde; y una mujer, para que sea sumisa a su hombre, tiene que ser humilde”, expresó.

Para ‘Chicharito’, la humildad consiste en entender que, aunque sepas muchas cosas, “te falta muchísimo por aprender, incluso en aquellas en las que eres muy bueno”, algo que asegura haber experimentado a lo largo de su vida.

“Yo pensaba en ese momento que estar casado y tener una familia iba a ser algo distinto, pero que iba a ser fácil. Cuando me di cuenta de que no, y luego también mi pareja, fue lo que sucedió”, añadió. “Yo creo que no existe (...) matrimonio que no funcione en el que las dos partes no sean responsables”, reflexionó.

Javier 'Chicharito' Hernández protagoniza el pódcast 'Learning to be Human'. (Foto: Cuartoscuro). (Gabino Acevedo Acevedo)

Javier recordó que su relación comenzó después del Mundial de Rusia 2018, en uno de los mejores momentos de su carrera. Según su visión, no fue la fama lo que afectó su matrimonio, sino su propia historia personal.

“Me afectó que yo vengo de un matriarcado y que el común denominador de lo que yo aprendí que tenía que encontrar para ser la madre de mis hijos y la pareja con la que iba a estar de por vida, no es el mismo que pienso hoy”, expresó.

De acuerdo con ‘Chicharito’, convertirse en padre y posteriormente divorciarse cambió su forma de ver la vida, pues emprendió un proceso de introspección hasta encontrar respuestas para sí mismo.

Así es la nueva relación de ‘Chicharito’ Hernández

Tras ser cuestionado por Eleni sobre qué es lo que más admira en una mujer, respondió: “Cómo me ve mi pareja. Por primera vez siento que, si mañana me quedo en el peor escenario: bancarrota, mi reputación arruinada, no tengo ni un centavo, no tengo ni dónde quedarme (...), la mirada de mi mujer me dice (...) que seguiría ahí porque confía en que me levantaría; no le tiene miedo a que pueda equivocarme o cometer errores (...) es incondicional y nunca lo había sentido”.

Hernández comparó la mirada de su actual pareja con la de su madre y aseguró que, para él, hay algo más importante que sentirse querido. “Más que amado, yo quiero sentirme admirado y respetado. A mí me eres leal. Se siente que vas a estar ahí”.

Hernández, asimismo, aseguró que, al haber crecido rodeado de mujeres, cuenta con “aptitudes femeninas”, lo cual no cambia quien es.

“Yo tengo muchísimas aptitudes más femeninas y no me hacen, mujer ni gay ni nada. Soy heterosexual y listo. (...) yo crecí en un ambiente que a fin de cuentas se tenía que predominar ciertas cosas”, apuntó al respecto.