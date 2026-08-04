Duelo de ‘gigantes heridos’: La Selección Mexicana de Rafa Márquez jugará contra EU

México enfrenta a Estados Unidos por primera vez durante la etapa de Rafa Márquez al frente del banquillo. (Foto: ChatGPT/seleccionmexicana/USA)

La Selección Mexicana, con Rafa Márquez en el banquillo, confirmó un partido amistoso en contra de Estados Unidos, odiado rival dentro de la Concacaf.

El encuentro significa el tercer compromiso del ‘Káiser’ en el banquillo del Tricolor, pues se lleva a cabo después de medirse en la cancha contra Colombia y Perú.

El juego de México vs. la selección de Estados Unidos está dentro de los compromisos de preparación para la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, la cual inicia en noviembre.

Rafael Márquez es el nuevo DT de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México vs. Estados Unidos?

El partido amistoso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030 en contra del equipo de las barras y las estrellas está pactado para el sábado 3 de octubre.

La sede del encuentro es el State Farm Stadium, Glendale, Arizona, Estados Unidos.

El silbatazo inicial se programó para las 20:00 horas del tiempo del centro de México.

¿Cuándo es el debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez asumió el cargo de director técnico de la Selección Mexicana después del Mundial 2026, donde el Tri fue eliminado en octavos de final ante la selección de Inglaterra en el Estadio Banorte - Azteca.

Javier ‘Vasco’ Aguirre anunció su salida del equipo nacional para dejarle el lugar en el banquillo al exfutbolista del Barcelona.

El partido debut del ‘Káiser’ con México es el 26 de septiembre de 2026 contra el equipo de Colombia, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Próximos partidos confirmados de la Selección Mexicana en la era Rafa Márquez

Además de enfrentar a Estados Unidos y Colombia, México tiene otras tres pruebas (amistosos) con dos rivales confirmados.

Sobre el tercer encuentro, únicamente se reveló que va a jugarse dentro del territorio mexicano.

México vs. Perú: martes 29 de septiembre en Nueva York.

México vs. Chile: martes 6 de octubre en Los Ángeles, California.

México vs. rival por definir: noviembre, día y sede por confirmar.

Rafa Márquez tomó el cargo de DT de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

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