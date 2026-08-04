Alza en IEPS ‘presiona’ a Coca-Cola a subir precio de refrescos: ¿Cuánto aumentarán?

Coca-Cola se comprometió a bajar el contenido de calorías de sus presentaciones como parte de la política de vida saludable del Gobierno de Sheinbaum.

Presionados por el alza del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, Coca-Cola aumentará los precios de sus productos en tiendas de abarrotes, conveniencia y cadenas de autoservicios.

En la presentación de su reporte del segundo trimestre de 2026, Ian Craig, director general de Coca-Cola Femsa, reconoció que la compañía continuó enfrentando los efectos del incremento del llamado ‘impuesto saludable’, que forma parte de una campaña del Gobierno de México para reducir el consumo de refrescos.

“De cara a la segunda mitad del año, mantenemos nuestro enfoque en adaptarnos a un entorno de consumo en constante evolución, acelerar nuestra transformación digital y aprovechar nuestras capacidades de gestión de ingresos”, señaló.

Sube precio de los refrescos de Coca-Cola: ¿De cuánto será el aumento?

En las presentaciones familiares retornables, los incrementos serán de 2 pesos. El precio de la Coca-Cola de 1.25 litros pasará de 23 a 25 pesos; la de 1.75 litros costará 42 pesos; la versión de 2 litros, 38 pesos; la de 2.25 litros, 49 pesos; mientras que la de 3 litros, tendrá un precio de 52 pesos.

El aumento también tocará la Coca-Cola Zero o sin azúcar. El precio de la presentación de 355 mililitros de lata subirá de 8 a 10 pesos y la versión de 600 mililitros pasará de 18 a los 20 pesos.

El ajuste también alcanzará a refrescos de sabores de lata, los cuales se comercializarán en 22 pesos. En el caso de Sidral, Senzao y Sprite de 2 litros se venderán en 30 pesos por pieza y la presentación de 3 litros, incluyendo Fanta y Fresca, ahora costará 42 pesos.

En el caso de los jugos como Del Valle Fruit, su precio pasará de 18 a 20 pesos para la presentación de 600 mililitros, y de 40 a 42 pesos para la versión de 3 litros.