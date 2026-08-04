Presentan los primeros amparos contra el examen de ingreso a la UNAM

Aspirantes de la UNAM ya presentaron amparos contra el proceso de ingreso a la licenciatura 2026.

En medio de la polémica por la aplicación del examen de control de la UNAM 2026, que servirá para transparentar el proceso de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, los aspirantes presentaron los primeros amparos contra el examen de ingreso a la UNAM.

De acuerdo con los aspirantes que presentaron los amparos, la medida legal tiene como objetivo cancelar el examen de admisión a licenciatura de la UNAM que se aplicó en línea.

El fundamento que expresan los aspirantes son las irregularidades detectadas por la UNAM, que suspendió las inscripciones a licenciatura. Los tres amparos se presentaron ante dos juzgados en materia administrativa de la Ciudad de México.

Aspirantes de la UNAM se han manifestado en contra de la suspensión de inscripciones a licenciatura debido a irregularidades en el examen de ingreso 2026. (Especial)

¿Qué piden los amparos presentados por aspirantes de la UNAM contra el examen de ingreso a licenciatura?

El primer amparo fue presentado por Yamile Flor Nechar Álvarez, aspirante a la carrera de derecho, ante el juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

En la solicitud de amparo, una de las aspirantes de la UNAM reclama los siguientes actos: la convocatoria e instructivo para participar en el concurso de selección de ingreso a licenciatura 2026 y la cancelación del examen de ingreso a la UNAM.

Yamile Flor Nechar Álvarez también reclama la negativa de la universidad de recibir documentos y negar la inscripción a la carrera de derecho en la UNAM.

El segundo amparo fue presentado por Óscar Josias Sánchez Ramos ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento presentado por el aspirante de la UNAM, Sánchez Ramos reclama la cancelación del examen de ingreso a la UNAM.

El tercer amparo fue promovido por Edith González Barrios y otros aspirantes a las carreras de Médico Cirujano y/o Derecho, quienes reclaman la decisión de anular el examen para acceder a la licenciatura.

¿Qué sigue tras la presentación de amparos contra la decisión de la UNAM?

Tras la presentación de amparos, los jueces tendrán que decidir si admiten o no a trámite dichos recursos legales.

En tanto, la titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México previno a los quejosos para que desahoguen diversos requerimientos en un plazo máximo de cinco días a fin de analizar si admite o no a trámite los amparos.

¿Qué ha dicho la UNAM sobre los amparos presentados por aspirantes?

Luego de detectar irregularidades en el examen de ingreso 2026 de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió las inscripciones a licenciatura para alumnos de nuevo ingreso e instaló una Comisión Técnica para revisar el proceso de admisión.

Como resultado de su trabajo, la Comisión Técnica de la UNAM recomendó la aplicación de un examen de control, situación que fue confirmada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

De acuerdo con la información oficial, este 4 de agosto se publicarán las fechas y sedes del examen de control de la UNAM.