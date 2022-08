Javier ‘Chicharito’ Hernández: Estas son las polémicas más sonadas del goleador mexicano

El Javier ‘Chicharito‘ Hernández nació en Guadalajara, Jalisco, a sus 34 años se ha convertido en un destacado deportista mexicano: es el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 tantos y actualmente juega como delantero en Los Ángeles Galaxy.

Además de la atención de los reflectores a su trayectoria deportiva, ha protagonizado algunas sonadas polémicas fuera de la cancha a lo largo de su carrera.

‘Chicharito’ rechaza firmar autógrafos

La más reciente sucedió este mes, cuando el delantero mexicano rechazó firmarle un autógrafo a un menor de edad que lo interceptó antes del partido Galaxy vs FC Dallas: “Escúchenme. Solo fotos”, comentó.

Además, el jugador tampoco quiso firmar una bandera de México y la dejo caer al suelo.

A raíz de sus controversias, este 6 de agosto, el deportista pidió perdón por sus acciones mediante sus redes sociales en un video de 17 minutos:

“La gente que me conoce sabe que trato de agradecerles, si quieren una foto dárselas, un autógrafo también, decirme unas palabras, platicar. Sabemos como es este negocio, hay quienes no me conocen y me quieren juzgar por un video o una situación”.

Chicharito vs. AMLO

El goleador mexicano también ha llamado la atención de usuarios en redes al quejarse del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, en marzo de 2020, se le preguntó cuál era su opinión con la administración actual, a lo que el jugador respondió: “en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás”.

El divorcio con Sarah Kohan

Javier Hernández contrajo matrimonio con la modelo Sarah Kohan en 2019 y tuvieron dos hijos, pero poco después del nacimiento de su hija comenzó a sonar una ruptura.

De acuerdo con el medio estadounidense de TMZ, en 2021 se revelaron documentos donde la modelo reclamaba al futbolista de no participar en la crianza diaria de sus hijos y demandaba manutención.

Este año, en marzo, dio una conferencia de prensa donde comentó que ha tenido problemas familiares y depresión, asimismo, que no ve tanto a sus hijos como quisiera:

“Yo también he sentido ansiedad, yo también tuve una depresión fuertísima, también he tenido problemas familiares; ahorita no estoy viendo a mis hijos como quisiera verlos (que por cierto, me prometí en cada entrevista decirles que los amo con todo mi corazón, que en cada entrevista siempre se quede el mensaje), es extrañar a personas que se nos van y también es esa pinche derrota decir: ‘Put* madre, pude haber jugado mejor, pude haber hecho tal, perdimos; lo siento también’”, expresó Hernández.

El ‘brunch’ de la Selección Mexicana

Hernández no juega un partido con el Tri desde el 10 de septiembre del 2019, cuando fueron goleados 4-0 por Argentina en partido amistoso en Estados Unidos.

Previo al partido varios miembros del equipo decidieron acudir a un ‘brunch‘ en un bar restaurante, acompañados modelos; aquel momento fue bastante criticado en redes sociales por la indisciplina de los jugadores.

Entre todo el revuelo, Hernández fue señalado como el organizador; después del ‘brunch’ fue despedido Andrés Mateos, quien formaba parte del equipo de logística encabezado por Raúl Méndez en la Selección, ‘Chicharito’ presuntamente no abogó por él y eso molestó a los directivos.

Conflicto con los directivos de la Selección

La relación entre el delantero y los directivos de por sí ya estaba tensa porque él y otros seleccionados cuestionaron, antes del Mundial de Rusia 2018, el porcentaje que les correspondía de patrocinios por el uso de su imagen.

‘Chicharito’ era uno de las principales figuras comerciales del equipo, pero los bonos de patrocinios se repartían de forma igual entre todos los seleccionados, según el periodista David Medrano.

‘Chicharito’ no ha sido convocado a la Selección Mexicana a solo unos meses de la Copa Mundial de Qatar 2022.

Rivalidad de ‘Chicharito’ con Memo Ochoa

‘Chicharito’ Hernández y Francisco Guillermo Ochoa volvieron a saludarse este año durante el Showcase Leagues Cup luego de tres años sin jugar juntos en la Selección Mexicana, lo cual revivió el origen de su supuesta enemistad.

Se ha dicho que esta rivalidad surgió después del mencionado ‘brunch’, cuando el delantero pidió no ser convocado al Tri para la Copa Oro del 2019 por el nacimiento de su primer hijo, Noah. El portero, en cambio, sí participó en el torneo a pesar de que también se convirtió en padre de su tercer hijo en esas fechas.

“Él hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. Ni por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie”, respondió Hernández, en Twitter, al periodista Felipe Morales, quien lo etiquetó y le dijo “Ojo aquí, Chicharito”, sobre una nota de que Ochoa solo había visto a su hija recién nacida un par de días por estar con la Selección.