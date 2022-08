‘Chicharito’ se disculpa con niño al que negó autógrafo y explica incidente con la bandera

El futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández hizo una transmisión en sus redes sociales para explicar los incidentes que lo han mantenido en la polémica durante los últimos días, en donde se le ve negarse a firmarle un autógrafo a un niño, además de que dejó caer al suelo una bandera mexicana.

El jugador de LA Galaxy se disculpó y afirmó desde Kansas que todo se salió de contexto, por lo que decidió asumir la responsabilidad ya que no quiere ser cuestionado por su patriotismo al no ser convocado por Gerardo Martino para la selección, pues su familia y seres queridos siguen en México.

“Decidí no firmar la bandera, de verdad que no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía la persona que me la entregó. No es que la tiré sino que la quise mover. Desafortunadamente la bandera se cayó al piso, ni cuenta me di, estaba obviamente con todas las emociones y sensaciones después de ese partido que no nos había ido muy bien. Como todos sabemos, esto es parte del trabajo, de la profesión a la que me dedico y siempre voy a tratar de darlo todo por la gente, por eso siempre me trato de acercar”, reveló.

Asimismo, afirmó que hay veces que no puede separarse de lo que pasa por su cabeza y estar al cien, por lo que aprende cada día de sus errores porque es humano. Quien será capitán del All-Star Game en donde se enfrentará a la Liga MX aseguró que sabe lo que significa la gente que lo apoye y compre sus camisetas.

“La gente que me conoce sabe que trato de agradecerles, si quieren una foto dárselas, un autógrafo también, decirme unas palabras, platicar. Sabemos como es este negocio, hay quienes no me conocen y me quieren juzgar por un video o una situación”, agregó.

‘Chicharito’ Hernández buscará contactar al niño

El mexicano buscará remediar sus actos, por lo que aseguró que ya habló con la directiva del LA Galaxy para intentar contactar a la familia del niño.

“Sabemos que es muy desafortunado eso y le pido mucho perdón a él, a toda su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy a ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta o algo”, señaló quien sabe que no puede darle gusto a todos.

Después de las críticas defendió que la gente estaba muy alejada del autobús, además que había muchas personas. “No lo hago porque me siento ni más ni menos que nadie, lo hago porque tengo emociones, tomo decisiones y a veces pueden ser correctas, a veces no”.