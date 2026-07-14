Fernández Noroña no aprende, vuelve a ‘atacar’ a Grecia Quiroz y la llama fascista

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a atacar a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán determinó que el morenista cometió violencia política de género contra la alcaldesa.

A través de un video que compartió en redes sociales, el senador de Morena volvió a llamar a Quiroz “fascista” y reiteró que no cometió violencia política de género.

Criticó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Michoacán que decidieron por unanimidad que había cometido violencia política de género y pidió que expliquen públicamente cómo llegaron a esa conclusión.

“Los reto públicamebte expliquen su sentencia, les emplazo a que salgan a dar la aergumenación que decirle a alguien que se le despertó la ambición que su declaración es terriblemente irresponsable y que su posición es fascista”, indicó.

Noroña acusó que Grecia Quiroz tomó muchos meses después “con violencia” el Congreso de Michoacán, por lo que fue declarada persona non grata “por sus política fascistas y ha declarado pero sin lugar a dudas que será candidata esa persona al gobierno de Michoacán”.

Noroña vuelve a llamar a Grecia Quiroz ‘fascista’

El senador Gerardo Fernández Noroña cuestionó la resolución del tribunal electoral, pues aseguró que si hubiera insultado a un hombre que hubiera pasado la misma situación que Grecia Quiroz, no lo hubieran señalado como violencia política de género.

“Veamos, si yo a un hombre que entra en sustitución después de su mujer asesinada, y a ese hombre ocho días después que toma protesta acusa a un senador de Morena, que se perfila como más fuerte aspirante a la gubernatura de Michoacán, y lo acusa de haber asesinado a su esposa; yo le digo que su acusación es irresponsable, que tiene un evidente intención electoral porque ese hombre quiere ser candidato al gobierno de Michoacán, que es un fascista porque tiene posiciones de ultraderecha, ¿me dirán que eso es violencia política de género?”, señaló.

Noroña recodó que las declaraciones por las que fue sancionado por el tribunal electoral es que dijo que a Grecio Quiroz se le despertó la ambición y que era fascista.

“Lo que ustedes plantean es un despropóstio, están pretendiendo sentar un muy grave precedente que es que no puede haber un debate político entre una mujer y un hombre que se dedican a la política, porque cualquier respuesta que dé el varón es considerada violencia política de género”, aseveró.

Noroña reta a magistrados del tribunal electoral de Michoacán

El senador de Morena, quien se ha perfilado para presidir la Mesa Directiva del Senado, pidió a los magistrados que expliquen en qué parte de la legislación sobre violencia política de género se sostiene que sus declaraciones constituyen una sanción.

“No hablo de mi inmunidad parlamentaria, porque lo dije en tribuna en la Cámara de Senadores en mi condición de senador, también lo dije en la videocharla. Eso no les importó y la Constitución se la pasaron por salva sea la parte, ni siquiera discuto eso”, indicó.

Reiteró que los magistrados deben demostrar que sus declaraciones, en caso de aplicarse a un hombre no son violencia política de género, y que en caso de aplicarse a una mujer sí los son.

Criticó que con la resolución, los magistrados cierren el debate político entre hombres y mujeres, además, acusó que buscan dañar su reputación.

“Me quieren poner en San Benito de violentador, que es una infamia, están queriendo cerrarme el camino a la vida política, y están contribuyendo a las campañas de la derecha en mi contra, no se los voy a aceptar”, recalcó.

Finalmente, llamó a debatir sobre el tema “porque de triunfar su resolución sería la muerte del debate político entre mujeres y hombres en el país, y esa responsabilidad ustedes la llevan en sus hombros”.