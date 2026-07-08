Noroña impugnará fallo tras denuncia de Grecia Quiroz: ‘¿Dónde está la violencia política de género?’

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, aseguró que impugnará la sentencia que le impuso el Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pues no considera que haya incurrido en tal.

“Puedo acudir la sala regional y decir... Ni siquiera me meto en el fuero, ni siquiera me meto que fue en el debate, en tribuna. Simplemente que no fue violencia de género… Ahora resulta que decir que a alguien se le despertó la ambición…”, expresó en entrevista con medios de comunicación realizada antes de la sesión de la Comisión Permanente.

“Ahora resulta que uno no le puede responder a una política porque es violencia política de género”.

Recordó que la misma presidenta municipal independiente, y esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, recurrió al Tribunal Electoral cuando en un principio el instituto electoral no quiso acreditar su acusación.

Criticó que la alcaldesa no haya denunciado al conductor Ciro Gómez Leyva.

“¿Yo dije que ella no podía gobernar por ser mujer? Ciro sí lo dijo. Ciro sí dijo en un programa de radio que no tenía capacidad para gobernar Uruapan. Esa era una evidente violencia política de género porque la está discriminando por su condición de mujer.

“¿Yo he dicho eso? No ¿Yo he dicho que no tiene derecho a ambicionar ser gobernadora? No ¿Presidenta de la República? No. Sólo dije que se le despertó su ambición y que su acusación contra (Raúl) Morón (senador de Morena) y (Leonel) Godoy (diputado de Morena) es irresponsable y temeraria, ¿dónde está la violencia política de género?”.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva y próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, defendió que está en su derecho de impugnar.

“Tiene derecho, todos tenemos derecho a usar los mecanismos legales. Es una aplicación que se está dando desde el Poder Judicial, hay división de poderes”, comentó en entrevista aparte.

Noroña celebra detención del exdirector de Pemex

En cambio, Fernández Noroña resaltó que lo que hizo el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, sí es violencia.

“Terrible, golpeó a su esposa, es cobarde, es ruin. Claro que estuvo bien (que lo detuvieran)”.

Resaltó que él siempre ha condenado la violencia contra las mujeres.

“Soy el único político que en las asambleas llamó a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Soy el único político que digo que si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un pelo si no quiere”.