Ingresa reforma contra discriminación laboral por embarazo y maternidad al Congreso de Querétaro

Legisladores coinciden en que esta reforma es por el bien de la mujer antes, durante y después del embarazo, así como de sus hijas e hijos por nacer.

Santiago de Querétaro, Querétaro.- Diputados locales presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa para prevenir y eliminar la Discriminación Laboral por Embarazo, al reconocer que esta práctica es una forma de violencia que causa afectaciones en la salud de la madre como en el recién nacido.

Fue la diputada panista Juliana Rosario Hernández Quintanar, presidenta de la Comisión Instructora y secretaria de la comisión de Puntos Constitucionales, quien presentó esta reforma por el bien de la mujer antes, durante y después del embarazo, así como de sus hijas e hijos por nacer.

En ese marco, durante el Foro: “Trabajo y Maternidad. Retos y nuevos desafíos hacia la Protección de la Mujer en Querétaro”, intervino Valeria González Ruiz, Coordinadora del Área de Asuntos Públicos de Early Institute, quien dijo que la iniciativa también incluye el concepto de maternidad.

Agregó que lo que se busca con este cambio en la norma es que tanto autoridades, como empresas y mujeres víctimas de este tipo de violencia identifiquen, reconozcan y den seguimiento a las afectaciones por comisión de un acto de discriminación laboral por embarazo o maternidad, pero sobre todo prevenirlo.

A su vez, Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo del gobierno del estado, estimó que se requiere un cambio en el rediseño de las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras.

Citó como ejemplo que en la entidad hay empresas que sí se comprometen con las mujeres trabajadoras, pero que es necesario romper ciertos paradigmas en favor de las mujeres trabajadoras y sus necesidades como personas y como trabajadoras, dijo.

Respecto a la iniciativa, según la exposición de motivos, se trata de brindar protección integral y atención prioritaria a la mujer trabajadora para evitar que sea víctima de acciones y omisiones en perjuicio de un ambiente libre de violencia en centros de trabajo.

Esta reforma, que fue elaborada con el acompañamiento de Early Institute, un think tank mexicano especializado en atención a la mujer, la maternidad y la Primera Infancia, contempla erradicar por ley despido por razón de embarazo, hostigamiento laboral, negación de ascenso, disminución de salario, cambio de horario sin el consentimiento de las trabajadoras y hasta negación de permisos para ir al baño o sentarse.

Asimismo, reconoce y demuestra la magnitud y persistencia de la discriminación laboral por embarazo en Querétaro, lo que hace urgente la adopción de reformas legislativas que respondan a esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos y género.

También justifica que el Estado debe asumir un papel activo en la generación de políticas públicas orientadas al respeto y protección de los derechos laborales de las mujeres embarazadas y madres autónomas, como una estrategia fundamental para prevenir la discriminación laboral.

La iniciativa en cuestión va en el sentido de proteger a las mujeres en el trabajo, proteger el derecho a la salud y al desarrollo integral de niñas y niños. También visibiliza la discriminación laboral por embarazo y maternidad como una forma específica de violencia laboral en la legislación estatal.

De ser aprobada la reforma para prevenir y erradicar la Discriminación Laboral por Embarazo en el estado de Querétaro, se permitirá articular acciones de prevención, atención y sanción desde una perspectiva de género, además de reconocer que estas conductas forman parte de un continuo de violencia que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de su vida.

En consecuencia, se propone, entre otros ordenamientos, reformar los artículos 2, 3, 8, 11, 20 y 23 de la Ley para Prevenir y Eliminar toda Forma de Discriminación en el Estado de Querétaro, con la finalidad de establecer de forma expresa la prohibición de discriminar en razón del embarazo y la maternidad en el ámbito laboral; incluir la obligación de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de fomentar campañas de sensibilización para prevenir estas formas de violencia.

De igual manera, se propone reformar el artículo 11 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de visibilizar la discriminación laboral por razones de maternidad como una forma de violencia laboral que le ocurre solo a las mujeres.

Antes de la presentación de la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Querétaro se llevó a cabo el Foro: “Trabajo y Maternidad. Retos y nuevos desafíos hacia la Protección de la Mujer en Querétaro”, organizado por diputados locales, organizaciones de la sociedad civil y público en general.