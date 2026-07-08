¿Por qué Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, fue entregado a la Fiscalía de Morelos si fue detenido en CDMX?

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor ‘N’, fue detenido este martes 7 de julio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México; sin embargo, no fue entregado a las autoridades de la capital, sino que fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

De acuerdo con el reporte, Víctor ‘N’, quien fue director de Petróleos Mexicanos durante 18 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue detenido después de que el pasado 26 de junio se difundiera un video en el que su esposa, María Felicia Jiménez, lo denunciara por violencia familiar.

La captura se produjo 11 días después de que se viralizara una grabación de una cámara de seguridad en la que Rodríguez Padilla aparece golpeando, jalando y sometiendo en el suelo a su pareja.

El video fue publicado por Jiménez, quien en esa misma publicación pidió protección a Sheinbaum para ella y sus hijos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, advirtió Jiménez, de nacionalidad cubana.

Sobre este caso, la Secretaría de Mujeres afirmó que “desde el primer momento” acompañaron a la víctima después de que compartiera un video en redes sociales en el que se ve al exfuncionario golpeando y sometiendo en el suelo a su pareja.

“Confiamos que este avance permita que el proceso continúe con apego a derecho y perspectiva de género, hasta garantizar una justicia integral que incluya la sanción correspondiente, la reparación del daño y las medidas de protección necesarias”, concluyó la dependencia federal, en la primera reacción pública del Gobierno mexicano tras la detención del exdirector de Pemex.

¿Por qué Víctor Rodríguez fue entregado a la Fiscalía de Morelos?

Según las autoridades de la CDMX, Víctor ‘N’ fue detenido con base en una orden de aprehensión librada por un juez de Morelos por violencia familiar.

Tras la difusión del video, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación contra Víctor ‘N’, al tiempo que la mandataria mexicana aseguró que habría “cero impunidad” en el caso.

Por ello, tras ser detenido, fue llevado al búnker de la Fiscalía capitalina donde se certificó su estado de salud, para luego entregarlo a la autoridad judicial de Morelos.

¿De qué se le acusa al exdirector de Pemex?

El exfuncionario público del Gobierno federal es investigado por su probable participación en hechos constitutivos de violencia familiar cometidos en agravio de su pareja.

Según las indagatorias, en marzo de 2026 María Felicia Jiménez se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión.

“A partir de estos hechos, la FGEM estableció la probable participación de Víctor ‘N’ y obtuvo una orden de aprehensión en su contra”, señaló la autoridad.

Se prevé que en las próximas horas, Víctor ‘N’ enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable.

“La Fiscalía CDMX y la FGEM continuarán las diligencias relacionadas con los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia. Las instituciones reiteran que ninguna persona está por encima de la ley y que las denuncias por violencia contra las mujeres serán investigadas con seriedad y apego a derecho para garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas”, indicaron ambas fiscalías.