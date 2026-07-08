Sheinbaum confía en prolongación del T-MEC por 16 años: ‘Puede ocurrir en cualquier momento’

México confía en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá para extender por 16 años la vigencia del T-MEC, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 8 de julio.

La mandataria afirmó que, “en cualquier momento”, los tres países pueden acordar la ampliación del tratado comercial y aseguró que el mecanismo no sufrió modificaciones respecto de lo pactado en 2020.

“En el caso de México, el tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Así estaba. Lo que puede ocurrir por los próximos 10 años es que los tres países nos pongamos para alargar otros 16; en cualquier momento puede ocurrir eso”, dijo durante la mañanera.

Sheinbaum negó que exista incertidumbre para los empresarios después de que el gobierno de Donald Trump decidiera mantener la vigencia del tratado en 10 años. Insistió en que durante la próxima década los tres países deberán alcanzar un acuerdo para definir el futuro del T-MEC.

“No hay incertidumbre; por supuesto que lo que nosotros queríamos eran 16 años. Dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo sobre cómo va a continuar el tratado”, explicó.

S&P Global Ratings señala incertidumbre para inversionistas

El posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum surgió después de que S&P Global Ratings advirtiera que México enfrenta incertidumbre entre los inversionistas en medio de las negociaciones relacionadas con el T-MEC.

“Sin embargo, un período prolongado de negociaciones mantendría la incertidumbre entre los inversionistas en México y contribuiría a una inversión débil y a un crecimiento económico lento”, expuso la calificadora.

S&P Global Ratings también consideró que México mantiene una posición favorable en el acceso al mercado estadounidense frente a otros países, debido a la baja probabilidad de una ruptura de los profundos vínculos económicos entre ambas naciones.

México alcanza récord en exportaciones a Estados Unidos

Pese al escenario planteado por S&P Global Ratings, México alcanzó un récord de exportaciones hacia Estados Unidos al registrar 54 mil 179 millones de dólares durante mayo.

La cifra representa un crecimiento anual de 17.5 por ciento, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Con este resultado, México se consolidó como el principal proveedor de bienes para Estados Unidos, por encima de Canadá, con una participación de 11.7 por ciento; Taiwán, con 7.9 por ciento, y China, con 7.5 por ciento.

Durante el mismo periodo, México importó productos estadounidenses por un valor de 33 mil 50 millones de dólares, con lo que también se colocó como el principal comprador de bienes procedentes de Estados Unidos.