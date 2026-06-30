El 1 de julio, la fecha ‘fatídica’ para el T-MEC: ¿Por qué se define mañana su futuro, según Sheinbaum?

¿Trump pondrá en riesgo el T-MEC? Sheinbaum explica qué sigue para el tratado comercial. (Fotoarte: El Finanicero | Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

La reunión entre los representantes de México, Estados Unidos y Canadá, prevista para este miércoles 1 de julio, marcará el rumbo del T-MEC ante la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump decida no extender el tratado comercial por 16 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, durante la reunión de este miércoles, México y Canadá presentarán un frente común para ampliar la vigencia del T-MEC; sin embargo, todavía falta conocer la postura de Estados Unidos.

“Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado; no es una ocurrencia de alguien. Una de ellas, por ejemplo, puede ser ampliarlo a 16 años más, esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Yo ya firmé cuál es la posición de México: que se amplíe otros 16 años (el T-MEC). Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá y ahora estamos esperando la respuesta de Estados Unidos”, explicó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera de este 30 de junio.

Reiteró que esa decisión no implica la desaparición del tratado comercial, ya que el T-MEC conserva una vigencia de 10 años, conforme al plazo original acordado durante el primer mandato de Donald Trump.

En caso de que alguna de las partes confirme que no desea extender el tratado, iniciará un “proceso de revisión formal” para definir los ajustes que se aplicarían al T-MEC.

“Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, un proceso de revisión formal y en ese proceso se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado; si hubiera un cambio mayor, tendría que pasar por los congresos de los tres países, cosa que no vemos muy probable”, señaló.

Además, adelantó que, durante la segunda mitad de julio, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará México para reunirse con el equipo de la Secretaría de Economía.

¿Qué pasará durante los 10 años de vigencia del T-MEC si no se extiende?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que, si el T-MEC no amplía su vigencia por otros 16 años, los tres países realizarán revisiones anuales.

Durante los próximos 10 años, México, Estados Unidos y Canadá deberán trabajar para resolver los puntos de desacuerdo. Si al concluir ese periodo no alcanzan un consenso, el tratado llegará a su fin.

“Las tres Partes tendrán una revisión conjunta cada año, durante 10 años, con el fin de resolver aquellos elementos que no permiten la extensión del Acuerdo. En el escenario de llegar al año 16 sin confirmar la extensión del acuerdo, este se daría por concluido”, según la Cláusula de Extinción, Revisión y Extensión de Vigencia.

Será hasta el viernes 3 de julio cuando Marcelo Ebrard acuda a la conferencia matutina para informar sobre los resultados de la reunión con sus contrapartes.