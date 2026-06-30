¿Vas al Fan Fest del Zócalo? Accesos, cómo llegar, objetos prohibidos y todo para ver el México vs. Ecuador

Las autoridades de la Ciudad de México habilitaron tres cinturones de seguridad antes del ingreso al FIFA Fan Fest. (Foto: Cuartoscuro)

¿Listos para gritar “¡Dale, dale, dale, México!”, llenarse de espuma y celebrar como si mañana nadie trabajara? Una vez más, la capital se transforma en un punto de encuentro para los aficionados al futbol, ya que el partido de la Selección Nacional contra Ecuador se transmitirá de forma gratuita.

Luego de la buena racha del Tri en la fase de grupos, el Mundial 2026 entra en una nueva etapa en la que no hay margen de error. Tal como lo dijo Javier ‘El Vasco’ Aguirre, director técnico de México, se necesita un partido casi perfecto.

Por ello, miles de aficionados se reunirán para ver el encuentro de manera colectiva en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México: el Zócalo, donde se instaló el FIFA Fan Fest con una pantalla de gran formato para seguir el partido.

FIFA Fan Fest del Zócalo: ¿A qué hora inicia y qué partidos se transmiten?

Los organizadores de la Copa Mundial de la FIFA informaron que el acceso ya está abierto para todas las personas que deseen asistir al evento. Las puertas abrieron desde las 9:30 de la mañana.

Esto se debe a que en este espacio no solo se transmitirá el partido entre México y Ecuador, también podrán verse algunos de los encuentros del Mundial 2026 del 30 de junio. La cartelera incluye:

Costa de Marfil vs. Noruega : 11:00 de la mañana.

: 11:00 de la mañana. Francia vs. Suecia : 3:00 de la tarde.

: 3:00 de la tarde. México vs. Ecuador: 7:00 de la noche.

Aunque no existe una hora exacta para el cierre del acceso, es importante considerar que en ocasiones anteriores el aforo de la plancha del Zócalo se ha llenado por completo, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

¿Cómo llegar al FIFA Fan Fest?

Como el FIFA Fan Fest se realiza en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la mejor opción es utilizar el transporte público. Las estaciones del Metro más cercanas son:

Pino Suárez (Líneas 1 y 2).

Allende (Línea 2).

San Juan de Letrán (Línea 8).

Recuerda que durante eventos masivos la estación Zócalo/Tenochtitlan, ubicada frente a la Plaza de la Constitución, suele permanecer cerrada, por lo que es recomendable utilizar rutas alternas.

¿En dónde están los accesos al FIFA Fan Fest?

La entrada al evento es completamente gratuita y solo se puede ingresar por accesos específicos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en sus redes sociales que estarán habilitados los siguientes:

5 de Febrero.

20 de Noviembre.

Pino Suárez.

Tacuba.

Madero.

República de Argentina.

Además, las autoridades capitalinas implementaron un operativo con tres cinturones de seguridad antes del ingreso a la plancha del Zócalo, así como siete filtros de revisión, los cuales funcionan de la siguiente manera:

Filtro 1: Acceso libre con revisión visual.

Acceso libre con revisión visual. Filtro 2: Acceso controlado con revisiones aleatorias. En este punto se informará cuáles son los objetos prohibidos.

Acceso controlado con revisiones aleatorias. En este punto se informará cuáles son los objetos prohibidos. Filtro 3: Acceso sujeto a la disponibilidad de espacio, revisión obligatoria de mochilas y bolsas, detección de objetos metálicos y, en caso de ser necesario, revisión corporal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el evento contará con cámaras de vigilancia y salidas de emergencia en caso de que ocurra alguna eventualidad.

¿Qué no llevar al FIFA Fan Fest del Zócalo?

Al tratarse de un evento masivo, existen algunos objetos con los que no se permitirá el ingreso a la Plaza de la Constitución. La lista incluye:

Bebidas alcohólicas.

Objetos punzocortantes.

Pirotecnia.

Punteros láser.

Mochilas grandes.

Sombrillas.

Como recomendación, lleva ropa y calzado cómodos, además de un suéter, ya que el partido terminará por la noche. También es aconsejable portar un impermeable en caso de lluvia.

México vs. Ecuador: ¿Dónde ver el partido gratis en CDMX?

¡Nos vamos para el Ángel! En caso de que no logres ingresar al Zócalo, hay buenas noticias: se instalaron pantallas desde el Monumento a la Revolución hasta la Diana Cazadora. Estas son las ubicaciones:

La Diana Cazadora.

Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Glorieta de las Mujeres que Luchan (Amajac).

Bucareli.

Monumento a la Revolución.

Si prefieres evitar los festejos en el Ángel de la Independencia, también podrás ver el partido cerca del Zócalo, donde habrá pantallas en Juárez, 5 de Mayo, Isabel la Católica, 20 de Noviembre, Pino Suárez y 16 de Septiembre.