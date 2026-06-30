Un viaje entre lagunas, volcanes y cascadas: dos días para descubrir el corazón de Nayarit (parte 2)

Día 2. Entre las fumarolas del Ceboruco y la fuerza de una cascada

Rodando por el Volcán Ceboruco

Muy temprano emprendí camino hacia Jala para vivir una de las experiencias más emocionantes del viaje.

El ascenso al Volcán Ceboruco en bicicleta combina deporte, aventura y paisajes espectaculares. Conforme el camino gana altura, la vegetación comienza a transformarse y el terreno volcánico aparece poco a poco hasta convertirse en el protagonista del recorrido.

Al llegar a la zona de fumarolas, el paisaje parece sacado de otro planeta. Del suelo emerge vapor constantemente, recordando que el Ceboruco sigue siendo un volcán activo. Poder recorrer este lugar en bicicleta permite disfrutar cada curva, detenerse cuando uno quiere y admirar un escenario que muy pocos tienen la oportunidad de conocer.

Más allá del esfuerzo físico, la recompensa está en las vistas panorámicas de los valles y montañas que rodean esta impresionante formación volcánica.

El tip de Charlie: Lleva suficiente agua, protector solar y ropa deportiva. Si no tienes experiencia en ciclismo de montaña, realiza el recorrido con un guía local para disfrutar la experiencia de forma más segura y conocer más sobre la historia del volcán.

Desayuno en El Atácate

Después de la rodada regresé al Pueblo Mágico de Jala para recuperar energías en El Atácate.

El restaurante se ha convertido en una excelente opción para quienes buscan disfrutar la cocina tradicional de la región. El ambiente es cálido, el servicio amable y cada platillo conserva ese sabor casero que caracteriza a los pueblos de Nayarit.

Sentarme a desayunar después de la aventura en el volcán fue la mejor manera de recargar energía antes de continuar el recorrido.

El tip de Charlie: Aprovecha tu visita para probar alguno de los platillos tradicionales de Jala. Después del desayuno, date unos minutos para caminar por el centro histórico antes de continuar el viaje.

El Salto de Jomulco

La última parada del viaje fue la Cascada El Salto de Jomulco.

Antes incluso de verla, el sonido del agua anuncia que el destino está cerca. Conforme avanzas entre la vegetación, la cascada aparece de pronto dejando ver una impresionante caída de agua rodeada por un entorno completamente natural.

El lugar transmite una sensación de tranquilidad difícil de encontrar. El sonido constante del agua, el aire fresco y el verdor que rodea la cascada hacen que uno quiera permanecer ahí durante varios minutos simplemente contemplando el paisaje.

Después de dos días llenos de aventura, este fue el cierre perfecto para un recorrido que combina naturaleza, gastronomía y pequeños pueblos llenos de encanto.

El tip de Charlie: Utiliza calzado con buena tracción, ya que algunas zonas cercanas a la cascada pueden ser resbalosas. Si buscas fotografías sin tanta gente, procura visitarla durante la mañana o entre semana.

By Charlie Viaja

Kilómetro a kilómetro

Día 1

• Tepic → Casa 164 (Centro Histórico).

• Tepic → Laguna de Santa María del Oro: aprox. 50 km | 45 minutos. • Laguna de Santa María del Oro → Tequepexpan: aprox. 30 km | 35 minutos. Día 2

• Tequepexpan → Volcán Ceboruco (acceso por Jala): aprox. 35 km | 45 minutos.

• Volcán Ceboruco → Centro de Jala: aprox. 12 km | 20 minutos. • Jala → Cascada El Salto de Jomulco: aprox. 18 km | 25 minutos. • El Salto de Jomulco → Tepic: aprox. 75 km | 1 hora 20 minutos.