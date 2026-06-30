México vs. Ecuador: ¿Hasta dónde llegará la Selección? Pronósticos de CEOs, empresarios y banqueros

¿Llegará México a cuartos de final? CEOs, banqueros y científicos revelan sus pronósticos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

¡Llegó la hora de la verdad! La Selección Mexicana, dirigida por Javier ‘el Vasco’ Aguirre, se juega la vida en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a una selección de Ecuador que llega motivada y con argumentos para competir.

Tras una fase de grupos perfecta, en la que el ‘Tri’ consiguió tres victorias, sumó nueve puntos y mantuvo su portería invicta, la ilusión de la afición alcanzó su punto más alto.

Pero, más allá de la pasión, surge la gran pregunta: ¿hasta dónde llegará realmente la Selección Mexicana en este Mundial 2026? Líderes de distintos sectores económicos, desde banqueros hasta directores de organismos empresariales, compartieron su pronóstico.

El espejismo del ‘quinto partido’ en el Mundial 2026

Antes de revisar las apuestas de los altos ejecutivos, conviene recordar que el formato de 48 selecciones modificó por completo las reglas del torneo.

El histórico y esquivo “quinto partido” ya no equivale a los cuartos de final, como ocurría en los Mundiales anteriores.

Con la incorporación de la ronda de dieciseisavos de final, el anhelado quinto encuentro ahora corresponde a los octavos de final. Si México derrota este martes a Ecuador, enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y RD Congo.

Por ello, para igualar su mejor actuación histórica y regresar a los cuartos de final, el ‘Tri’ ahora necesita disputar el sexto partido.

¿Cuál es el pronóstico de CEOs, empresarios y banqueros para la Selección Mexicana?

La mayoría de los directivos, CEOs y representantes del sector empresarial coincide en un escenario conservador: México llegará al quinto partido, es decir, a los octavos de final, donde concluiría su participación.

Entre quienes sostienen ese pronóstico destacan:

Jonathan Heath, subgobernador de Banxico .

. Edgardo del Rincón, director general de Banamex .

. Emilio Romano, presidente de la ABM.

José Medina Mora, presidente del CCE.

Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Banco Azteca .

. Juan Carlos Anaya, director general del GCMA.

Alejandro Malagón, presidente de Concamin.

Lourdes Medina, presidenta de Canacintra.

Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF.

Sin embargo, algunos ejecutivos muestran mayor optimismo. Marcos Ramírez, director general de Grupo Financiero Banorte, y Juan Miguel Guerra, director general de Revolut México, consideran que los pupilos de Javier ‘el Vasco’ Aguirre alcanzarán el anhelado sexto partido, es decir, los cuartos de final.

Los banqueros no son los únicos que hacen pronósticos. Los modelos matemáticos y las casas de apuestas también anticipan el posible desempeño del combinado nacional.

El científico de datos Steven Stern realizó un millón de simulaciones y concluyó que México tiene 56 por ciento de probabilidades de disputar el quinto partido y 25.7 por ciento de avanzar a los cuartos de final, instancia que no alcanza desde el Mundial de México 1986.

La moneda está en el aire. Con el respaldo de más de 80 mil aficionados y el factor de los 2 mil 240 metros de altitud, el conjunto dirigido por Javier ‘el Vasco’ Aguirre buscará demostrar que puede superar las expectativas de analistas, empresarios y modelos predictivos.

El partido comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.