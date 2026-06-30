Procesan a 12 exfuncionarios de la administración de Alfredo del Mazo por venta de plazas de maestros

En algunos casos, se les asignaron dos plazas, una en el turno vespertino y otra en el nocturno, sin que acudieran a laborar. (Foto: Ricardo Guadarrama)

Un total de 12 personas, entre ellas tres mujeres, fueron vinculadas a proceso por los probables delitos de abuso de autoridad y fraude, al presuntamente vender plazas de profesores en el Estado de México entre el 28 de enero y el 6 de noviembre de 2025.

Los imputados permanecerán en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

La jueza que lleva el caso determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución corresponde a dos causas penales, entre ellas la 1288/2026, en la que están involucradas 10 de las personas detenidas la semana pasada.

¿Quiénes son los acusados por vender plazas en el Edomex?

Las personas vinculadas a proceso por la jueza que conoce las investigaciones relacionadas con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México son:

Óscar “N”, exdirector general de Personal y exsubsecretario de Administración durante el gobierno del exgobernador Alfredo del Mazo Maza.

Yunuen “N”, pareja sentimental de Óscar “N”, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como subdirectora de Actualización de la Base de Datos de la Dirección General de Personal.

Araceli “N”, directora de Remuneraciones de Personal de la Dirección General de Personal (DGP), adscrita a la Oficialía Mayor.

También fueron vinculados:

David “N”, quien fungía como director de Sistemas de Tecnologías de la Información de la DGP.

Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Tecnológico de la DGP.

Diego Emmanuel “N”, jefe del Departamento de la Base de Datos de Nómina de la DGP.

Juan Alberto “N”, delegado administrativo de la DGP.

Fabiola Lidia “N”, analista.

Daniel Arturo “N”, delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica.

Alfredo “N”, exdelegado administrativo del Subsistema de Educación Básica.

Existe otra causa penal en la que están por los mismos probables delitos y también fueron vinculados a proceso Óscar “LT”, quien era capturista y Daniel “RL”, quien se desempeñaba como Secretario Particular de la Dirección General de Personal.

Los prófugos de la justicia

Con una orden de aprehensión a cuestas está Rodolfo López Vives, quien fungía como director General de Personal, tras la salida de su líder Óscar “N”, quien se fue en la era de Del Mazo Maza a la Subsecretaria de Administración.

López Vives le dio continuidad a la red delictiva que comenzó Óscar “N” en plena pandemia del coronavirus, indican las investigaciones del Ministerio Público.

Jaime Noé Hernández Bocanegra también está prófugo; se le señala por suplir a Rodolfo López Vives en la Dirección General de Personal entre los años 2024-2025.

Entre las órdenes de aprehensión pendientes figura Yuridia Arizmendi Calderón, quien se desempeñaba como coordinadora de Delegados Administrativos de la DGP.

Se enlistas también a Eduardo Flores Archundia, quien era Director de Sistemas y Tecnologías de la Información y a Araceli “N”.

Quien también podría estar involucrado en esta red de vende plazas de profesores es Anthony Domínguez Vargas, ex presidente municipal de Tejupilco y exdiputado local. Este individuo llegó a desempeñarse como coordinador de Delegaciones Administrativas de la Secretaría de Educación del Estado de México.

La red habría operado desde hace cinco años

De acuerdo con el principal testigo, José Manuel Popoca, quien trabajó en la Delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica y obtuvo un criterio de oportunidad, Óscar “N” encabezaba la presunta red desde 2021.

No obstante, la causa penal 1288/2026 únicamente investiga hechos ocurridos entre el 28 de enero y el 6 de noviembre de 2025.

Se destaca que José Manuel Popoca falleció el 3 de abril de 2026, por causas que hasta el momento se desconocen.

Así operaba la presunta venta de plazas

Las investigaciones señalan que, mediante 324 movimientos de nómina, fueron dadas de alta 168 personas que, presuntamente, no cumplían con los requisitos para obtener una plaza docente.

En algunos casos, se les asignaron dos plazas, una en el turno vespertino y otra en el nocturno, sin que acudieran a laborar.

La investigación añade que las plazas se vendían por montos de entre 30 mil y 70 mil pesos. Una vez incorporados a la nómina, los beneficiarios únicamente recibían entre 2 mil y 4 mil pesos quincenales de su salario, mientras que el resto del dinero era presuntamente retirado de cajeros automáticos por los hoy imputados.

Según declaró Juan Manuel Popoca antes de su fallecimiento, la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México generaba alrededor de 10 millones de pesos mensuales.