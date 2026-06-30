Tensión en la cancha y en el comercio: ¿Qué aranceles le aplicó Ecuador a México por ‘pleito’ diplomático?

México y Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026 la noche de este martes. Con ello recordamos un viejo pleito diplomático entre las naciones, donde el país centroamericano aplicó aranceles a nuestro país.

Todo empezó en abril el 2024, cuando el país gobernado por Daniel Noboa asaltó la Embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano.

Luego de los hechos, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador rompión relaciones diplomáticas con Ecuador.

El gobierno mexicano también interpuso una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al Derecho Internacional por parte de Ecuador.

Fue en febrero del 2025 cuando las tensiones entre los países de nuevo volvieron a la agendar y es que Noboa, imitando a Donald Trump, anunució aranceles del 27 por ciento a los productos mexicanos.

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue bastante serena e incluso sarcástica. Primero dijo que México solo importa el 0.4 por ciento de productos de Ecuador.

Después Sheinbaum hizo con comentario que generó bastante contreversia, ya que afirmó que los camarones de Sinaloa son mejores que los del país gobernado por Daniel Noboa.

“Ayer pregunté cuánto importabamos (de Ecuador), creo que es el 0.4 por ciento, ya con eso te respondo”, dijo Sheinbaum entre risas para posteriormente referirse a los camarones.

Aranceles de Ecuador a México: ¿A qué productos se aplican?

Algunos de los productos que se importan de Ecuador son medicamentos, con un valor de 66 millones de dólares; también se traen automóviles y electrodomésticos, con 40 y 38 millones de dólares cada uno.

Otros productos son shampoos, artículos de higiene, tuberías y sustancias para elaborar bebidas, así como preparaciones para harinas.

Se tiene registro de que en 2024 Ecuador realizó desde México importaciones no petroleras por valor de al menos 551 millones de dólares entre enero y noviembre.

En tanto, las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado mexicano por el mismo concepto tuvieron un valor de 333 millones de dólares, lo que arrojó un resultado negativo para el país andino de 218 millones de dólares, según un boletín de comercio exterior publicado por el Gobierno.

Finalmente, Sheinbaum mantiene su postura de estar distanciada con Noboa. “No se van a reanudar las relaciones y, además, fue muy dudoso su triunfo (de Noboa en las elecciones presidenciales de su país)”, expuso el 16 de abril de 2025 la gobernante mexicana en su conferencia matutina.