IA no sustituirá a los trabajadores humanos, dice economista de OpenAI, dueña de ChatGPT

El economista en jefe de OpenAI rechaza que la inteligencia artificial sustituya a los humanos en trabajos. (Foto: EFE)

El auge de la inteligencia artificial no volverá prescindibles a los trabajadores humanos, aseguró Ronnie Chatterji, economista en jefe de OpenAI.

“El hecho de que una tarea esté expuesta a la IA no significa que vaya a ser sustituida por ella”, afirmó Chatterji durante el retiro anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra, Portugal.

“Necesitamos reflexionar mucho más sobre qué son los empleos y cómo evolucionarán. Eso nos ayudará a orientar a las personas sobre las tendencias del mercado laboral, en lugar de adoptar una postura optimista o pesimista”.

Durante una conversación con el economista en jefe del BCE, Philip Lane, ante un público integrado por banqueros centrales de todo el mundo, Chatterji recurrió a la historia de su propia familia para ilustrar cómo las nuevas tecnologías pueden transformar el trabajo.

“Mi padre también era economista en 1985 y su empleo estaba muy expuesto a la llegada de la computadora personal cuando instaló una en su oficina por primera vez”, explicó.

“En lugar de utilizar tarjetas perforadas en una gran computadora central para ejecutar regresiones, pudo hacerlas desde su propia computadora. Con el tiempo, esa tecnología complementó su trabajo y lo hizo más productivo”.

¿Por qué preocupa el impacto de la IA en la economía?

El impacto de la inteligencia artificial en la economía se ha convertido en una de las principales preocupaciones del BCE y de otros bancos centrales, debido a que un eventual desplazamiento masivo de trabajadores podría tener efectos importantes sobre el crecimiento económico y la inflación.

Aunque investigadores del organismo señalaron este año que aún no existen señales de recortes de empleo atribuibles a la IA, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dicho que sigue el tema con especial atención.

Los responsables de la política monetaria también analizan hasta qué punto la zona euro podrá beneficiarse de esta tecnología sin ser propietaria de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Lagarde sostiene que una adopción rápida de estas herramientas aún puede ofrecer numerosas ventajas para Europa.

Horas antes, Lane declaró a Bloomberg Television, en entrevista con Francine Lacqua, que la adopción de la inteligencia artificial es cada vez más visible en la economía europea.

“Nuestras encuestas entre empresas y consumidores muestran una adopción bastante rápida en comparación con otras tecnologías de propósito general del pasado”, señaló.

“Por supuesto, se trata de una tendencia global, pero Europa está, en muchos sentidos, bien posicionada para adoptar la inteligencia artificial. Soy optimista: creemos que tendrá un efecto positivo sobre la productividad y la inversión, aunque todavía estamos en una etapa temprana”.

Por su parte, Chatterji subrayó que las primeras preocupaciones sobre una posible eliminación masiva de empleos por efecto de la inteligencia artificial no se han materializado, y citó como ejemplo el desarrollo de software.

“La reducción de esos empleos conforme aumentaban las capacidades de la IA realmente no ha ocurrido en la magnitud que muchas personas habían pronosticado”, concluyó.