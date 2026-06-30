¿Dónde ver GRATIS el México vs. Ecuador? Ubicación de todas las pantallas en CDMX

Para el partido entre México y Ecuador se instalaron pantallas adicionales a las que ya existían en los Festivales Futboleros. (Foto: Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¡Nos vamos para el Ángel, nos vamos para el Ángel! El México vs. Ecuador es uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, pues definirá si el Tri avanza a los octavos de final o se despide del torneo.

Un momento tan tenso como emocionante que los aficionados chilangos podrán disfrutar de manera colectiva, ya que la Ciudad de México se preparó con decenas de pantallas para seguir el encuentro de la Copa Mundial.

Luego de la alta afluencia registrada en los partidos contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, las autoridades capitalinas informaron que habilitarán más espacios para ver el encuentro.

Así que, si al salir del trabajo o la escuela encuentras lleno el FIFA Fan Fest del Zócalo, podrás sumarte a la ‘marea verde’ que inundará algunos de los puntos más importantes de la ciudad.

México vs. Ecuador: Lista de pantallas cerca del FIFA Fan Fest

Uno de los lugares más conocidos para seguir el Mundial 2026 es el FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se encuentra una pantalla de 510 metros cuadrados desde la que se transmiten todos los partidos, incluido el de este 30 de junio.

No obstante, en los encuentros anteriores la plancha del Zócalo alcanzó el aforo máximo antes del silbatazo inicial, por lo que muy cerca de este sitio se instalaron otras pantallas para seguir el partido. Las ubicaciones son:

Juárez y Bellas Artes.

Juárez, cerca del Hemiciclo a Juárez.

Juárez y Revillagigedo.

5 de Mayo y Palma.

5 de Mayo e Isabel la Católica.

Madero y Palma (cerca de Allende).

20 de Noviembre y Uruguay.

20 de Noviembre y Mesones.

20 de Noviembre y Regina.

Pino Suárez y Uruguay.

Pino Suárez y El Salvador.

16 de Septiembre y Palma.

Mateo Chávez fue el encargado de abrir el marcador ante Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿En qué puntos de Paseo de la Reforma hay pantallas?

A lo largo de Paseo de la Reforma, desde el Monumento a la Revolución hasta la Diana Cazadora, también habrá pantallas. Así que, si no alcanzas a llegar hasta el Ángel de la Independencia, podrás disfrutar del encuentro en alguno de estos puntos:

La Diana Cazadora.

La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia (poniente, sur, norte y oriente).

Ahuehuete (poniente y oriente).

Ahuehuete - Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc (poniente y oriente).

Cuauhtémoc - Amajac.

Amajac - Bucareli.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Como muchas personas esperan durante horas para asegurar un buen lugar, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que también se instalaron baños públicos.

Estos se ubicarán en los alrededores de los puntos con mayor concentración de personas: la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Ahuehuete, Amajac y el Monumento a la Revolución. Su uso será gratuito.

Además, dos sedes contarán con conciertos sin costo. En El Caballito se presentará Los Cuisillos, mientras que en el Monumento a la Revolución tocará Triciclo Circus Band.

Festivales Futboleros: Lista oficial de las 18 sedes para ver el Mundial 2026

Además de las pantallas instaladas en el centro de la Ciudad de México, existen otros espacios donde se podrán seguir los partidos. Se trata de los 18 Festivales Futboleros distribuidos en distintas alcaldías:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla (todos los partidos del Mundial).

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc (todos los partidos del Mundial).

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana* (por confirmar).

Benito Juárez: Parque de las Américas.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

Gustavo A. Madero: Campos Revolución (todos los partidos del Mundial).

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco (todos los partidos del Mundial).

Iztapalapa: Central de Abasto.

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia (todos los partidos del Mundial).

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri.

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco (todos los partidos del Mundial).

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco (todos los partidos del Mundial).

Cabe señalar que también se instaló una pantalla para ver el partido entre México y Ecuador en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde además de transmitir el encuentro se ofrecerá un concierto de Grupo Cañaveral.