Tere Jiménez fortalece su alianza con la Guardia Nacional por la seguridad de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 7.º Aniversario de la Guardia Nacional, donde reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de seguir trabajando de manera coordinada con esta institución, con visión estratégica, responsabilidad y sentido humano, para preservar la paz y consolidar a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país.

“Aguascalientes seguirá asumiendo su responsabilidad con vocación de servicio, coordinación y lealtad a México. La seguridad es un tema que nos convoca a todos; estamos llamados a sumar esfuerzos, a trabajar con unidad y a velar por la tranquilidad de un estado que es sinónimo de desarrollo y de justicia social”, aseguró la gobernadora.

Destacó que todos los días en Aguascalientes se reafirma con hechos que no hay lugar para la impunidad y que la seguridad exige coordinación, estrategia, disciplina y voluntad de servir a México; dijo que la suma de capacidades permite actuar con mayor eficacia, cuidar mejor a la ciudadanía y mantener el orden y la tranquilidad que hacen posible el desarrollo del estado.

“La paz se garantiza para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan en condiciones adecuadas; para que las familias vivan con tranquilidad, para que las empresas inviertan, para que el campo produzca, para que el comercio avance y para que Aguascalientes siga siendo un estado próspero, competitivo y unido”, apuntó.

Tere Jiménez felicitó a la Guardia Nacional; dijo que se ha convertido en una corporación esencial para la protección de las familias y la estabilidad del país.

“En nombre de Aguascalientes quiero expresarles nuestro reconocimiento. Gracias por servir con entrega, por sumarse con responsabilidad y compromiso al trabajo que realizamos todos los días para preservar la paz en la entidad. La Guardia Nacional es pilar en este gran esfuerzo. Su presencia contribuye a fortalecer las acciones que nos permiten mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país”, destacó.

Isaac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez a la corporación que representa.

“Le reiteramos que la Guardia Nacional en Aguascalientes seguirá trabajando para mejorar la seguridad pública de este bonito estado, en coordinación y con profundo respeto a las atribuciones de las demás autoridades de seguridad pública, salvaguardando la vida, integridad y seguridad de las personas; también agradecemos el apoyo que nos ha brindado para el mejoramiento de nuestras instalaciones, para que se cuente con todos los servicios públicos necesarios para su funcionamiento”, subrayó.

Por último el coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes exhortó a todas y todos los integrantes de esta corporación a seguir trabajando con honor y lealtad por esta entidad.

“Nos corresponde cumplir cada una de nuestras tareas con profesionalismo, integridad y honor, apegados siempre a la normatividad vigente y con absoluto respeto a los derechos humanos. Que sea el marco de este séptimo aniversario el espacio ideal para reafirmar el compromiso que tenemos con México, conscientes del objetivo principal de esta institución de seguridad pública. Trabajemos hombro con hombro por la sociedad, por un país más seguro y con esa firme convicción hagamos que en todo el país resuene el eco de nuestro lema: ‘Guardia Nacional, justicia y paz’”, concluyó.

En el marco de la ceremonia, la gobernadora y las autoridades ahí presentes entregaron reconocimientos a elementos de la Guardia Nacional que han destacado en el desempeño de sus funciones; asimismo, Tere Jiménez recibió un distintivo de manos del titular de la Guardia Nacional en Aguascalientes por el apoyo brindado a la corporación.

En el evento que se realizó en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, también estuvieron presentes Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Maribel Chávez Arriaga, fiscal general de la República; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Luis Gaistardo Serrano, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Karla Martorell Moya, titular de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del Estado.