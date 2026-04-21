Tere Jiménez anuncia programa para fortalecer Pymes y su expansión internacional

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció el programa de financiamiento para impulsar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a mercados internacionales.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció un programa de financiamiento para impulsar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a los mercados internacionales, con el apoyo de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). La meta de este año es colocar 1,300 millones de pesos entre más de mil 500 empresas.

“Hoy seguimos abriendo oportunidades para que las empresas de Aguascalientes crezcan, se fortalezcan y compitan con éxito en México y el mundo. Con este programa hacemos fuertes a los empresarios locales y consolidamos la presencia de Aguascalientes en los mercados mundiales. Aquí pensamos en grande y hacemos crecer en grande a las MiPyMEs, porque sus sueños son mis sueños”, subrayó la gobernadora.

Destacó que las MiPyMEs sostienen la economía de Aguascalientes, generan el ingreso de miles de familias y posicionan al estado en las cadenas globales de valor, por lo que reiteró su apoyo a este sector: “el Gobierno del Estado impulsa empresas que quieren crecer, innovar y exportar”, precisó.

Durante el evento, la gobernadora firmó como testigo de honor el convenio de colaboración entre Nafin, Bancomext y la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), en el que se establecen los mecanismos de coordinación para desarrollar el Programa de Financiamiento a MiPyMEs, que además contempla acciones en materia de capacitación, asistencia técnica y encuentros de negocios en mercados globales, entre otras herramientas que promueven la competitividad y la expansión de las empresas locales.

Leonardo Poblete Galván, titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nafin y Bancomext, detalló que desde el inicio de la actual administración estatal, este programa ha generado una derrama acumulada superior a los 5,700 millones de pesos, en beneficio de 2,960 empresas de Aguascalientes, lo que da muestra de su eficacia como mecanismo clave de financiamiento.

“Gobernadora, es un gusto y un honor estar el día de hoy con usted en este maravilloso estado, pequeño en territorio pero grande en capacidad industrial y capacidad empresarial. La banca de desarrollo está aquí presente para apoyar el crecimiento del estado y de las pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes”, indicó.

Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, hizo hincapié en que con este programa se busca fortalecer a las empresas de Aguascalientes para alcanzar la competitividad internacional, mediante el impulso a sus capacidades y la ampliación de oportunidades de crecimiento en los mercados para que puedan posicionarse como actores líderes en escenarios globales.

“Nuestro objetivo es reducir brechas, construir capacidades y abrir oportunidades para que nuestras empresas crezcan, exporten y generen más empleos. Bajo la visión de nuestra gobernadora Tere Jiménez, tenemos una meta muy clara: consolidar a Aguascalientes como un estado que atrae inversión y al mismo tiempo se distingue como exportador de excelencia”, apuntó.

Juan José Pavón Romo, director general del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia), hizo un reconocimiento a los empresarios locales por sus aportaciones a la economía del estado.

“Con su talento y entrega, han hecho que Aguascalientes se posicione como uno de los estados más competitivos de México y que destaque por su alta calificación en innovación y economía, en infraestructura y mano de obra calificada, siendo un polo clave para el nearshoring, lo cual no es casualidad”, indicó.

En el evento que se realizó en Palacio de Gobierno, también estuvieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; César Medina, presidente municipal de Jesús María; el diputado Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado; Federico García Franco, ejecutivo de Promoción de Nafin y Bancomext en Aguascalientes; y Anahí Marín López, subsecretaria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Sedecyt.