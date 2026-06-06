Trump nomina a Todd Blanche para sustituir de forma permanente a Pam Bondi como fiscal general de EU

La nominación de Blanche era prácticamente un hecho desde el principio. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el viernes al fiscal general interino, Todd Blanche, para sustituir de forma permanente a Pam Bondi, tras ser destituida en abril.

Como Bondi, Blanche, hasta entonces fiscal general adjunto, es considerado un aliado del presidente estadounidense que ha ejercido como abogado en diversos casos que ha afrontado el magnate republicano ante los tribunales y su mandato tiene que ser ahora ratificado por el Congreso.

De acuerdo con un video difundido en X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, Trump nominó a Blanche para convertirse de forma permanente en el nuevo fiscal general, tras cesar a Blondi, a quien había calificado como “gran patriota” y “amiga leal”.

Bondi comenzó a recibir críticas por la gestión en la publicación de los papeles del fallecido pederasta, Jeffrey Epstein, y, especialmente, tras su polémica intervención ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

¿Qué se sabe sobre Todd Blanche?

Trump presentó en abril al nuevo fiscal general interino como “una mente jurídica sumamente talentosa y respetada”, mientras sus opositores consideran que durante su periodo de interinidad ha actuado más como abogado personal del presidente que como máxima autoridad judicial del país.

Como fiscal general adjunto, fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.

Antes de asumir el cargo de forma permanente, la nominación de Blanche llegará al Congreso donde la comisión judicial analizará el perfil del fiscal y posteriormente será sometido a votación en el Senado.

La nominación de Blanche era prácticamente un hecho desde el principio. Trump ha insinuado en repetidas ocasiones que el puesto era suyo y lo ha elogiado como un aliado leal y un abogado litigante competente, según la cadena estadounidense.

Blanche fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell

En las últimas semanas, Blanche consiguió imputaciones contra algunos de los adversarios personales del presidente, como el exdirector del FBI, James Comey, revirtió medidas de control de armas y emitió citaciones a periodistas para que revelaran sus fuentes.

También anunció amplias iniciativas contra el fraude en todo el país, que se alinean con la “guerra contra el fraude” de la Casa Blanca, explica CNN.