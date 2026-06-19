Tere Jiménez fortalece lazos con California para generar oportunidades de inversión y comercio

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, continúa su agenda de trabajo en California, donde presentó las ventajas competitivas de la entidad ante empresarios y autoridades de ese estado, con miras a impulsar nuevas inversiones, ampliar el intercambio comercial y consolidar proyectos de colaboración.

Como parte de sus actividades, participó en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de California, donde expuso las fortalezas que han posicionado a Aguascalientes como uno de los destinos más atractivos para la inversión y el desarrollo de negocios.

Ante empresarios y líderes del sector productivo, destacó que la entidad cuenta con una ubicación estratégica, infraestructura de primer nivel, seguridad, estabilidad laboral y talento altamente capacitado, condiciones que permiten fortalecer las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Tere Jiménez subrayó que la estrecha relación comercial con Estados Unidos representa una oportunidad para seguir ampliando mercados, atraer inversiones y generar más empleos para las familias de Aguascalientes.

Como parte de esta agenda, también sostuvo una reunión con la senadora presidenta pro tempore de California, Monique Limón, con quien dialogó sobre temas estratégicos en materia de educación, innovación, desarrollo económico, comercio e intercambio de buenas prácticas gubernamentales.

Durante el encuentro, la gobernadora resaltó el potencial que existe para fortalecer la colaboración con California en beneficio de ambas regiones.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa impulsando la presencia internacional de Aguascalientes y fortaleciendo alianzas estratégicas que contribuyan a la competitividad, la innovación y el desarrollo económico de la entidad.