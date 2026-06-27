¡Que siga la fiesta! ¿Qué partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026 se juegan en México?

México tendrá dos de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua]

El Estadio de Guadalajara se despidió con la victoria de España sobre Uruguay en la última jornada de la fase de grupos, pero la fiesta mundialista continúa en México, donde las otras dos sedes albergarán emocionantes encuentros de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Ciudad de México y Monterrey serán los escenarios que albergarán dos duelos de máxima tensión y que darán de qué hablar en esta fase de eliminación del torneo.

Desde luego, uno de los encuentros más destacados será el de la Selección Mexicana, que llega a esta ronda tras firmar su primer paso perfecto en una Copa del Mundo y sin recibir goles. El equipo se perfila como uno de los favoritos para seguir avanzando y mantenerse en la lucha por colocarse entre los mejores de la competición.

¿Qué partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

México será sede de dos partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en una fase que marca el inicio de la eliminación directa y que tendrá como protagonistas a la Selección Mexicana y a un atractivo cruce internacional en el norte del país.

El primero de estos encuentros se disputará el 29 de junio en Monterrey, donde Países Bajos enfrentará a Marruecos. Este duelo será el último que albergará la ciudad regiomontana en el Mundial y promete ser uno de los más atractivos de toda la ronda.

Un día después, el 30 de junio, volverán a sonar las trompetas de Juan Gabriel, porque regresa la esquizofrenia nacional para apoyar a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. Hasta el momento, el rival sería Ecuador, pero aún falta que se definan los últimos partidos de la fase de grupos.

Monterrey recibirá el duelazo entre Países Bajos y Marruecos en 16avos del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo llega México a su partido de eliminación directa en el Mundial 2026?

México no solo llegará con la motivación de liderar el Grupo A con paso perfecto, tras sumar 9 puntos al vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, sino que también tendrá la encomienda de romper una racha de 40 años sin ganar un partido eliminatorio desde el Mundial de 1986, cuando también fue sede mundialista.

Desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, el conjunto mexicano perdió todos sus partidos de vida o muerte; en el Mundial pasado no disputó esta instancia, ya que quedó eliminado en la fase de grupos en Qatar 2022.

A menos que ocurra una serie de combinaciones, la escuadra mexicana tendrá de frente a una selección ecuatoriana que también llega motivada tras conseguir su pase a los dieciseisavos de final luego de remontar a Alemania en su último partido.

Además, en los últimos 10 años Ecuador ha sido un rival incómodo para México, ya que sus tres enfrentamientos más recientes terminaron en empate, y uno de ellos le costó la eliminación a los aztecas en la Copa América de 2024.

En caso de que México logre avanzar a los octavos de final, deberá enfrentar una llave en la que podría medirse ante Inglaterra. El partido también se disputaría en el Estadio Ciudad de México el domingo 5 de julio.

México continuará su aventura mundialista en el Mundial 2026 en la cancha de la Ciudad de México. [Fotografía. Xinhua]

¿Cuáles son los demás partidos de dieciseisavos del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 comenzarán a partir del 28 de junio y concluirán el 3 de julio. A continuación, te dejamos el calendario completo de los partidos y sus sedes.

A pesar de que solo albergará dos partidos, sin duda las miradas del mundo estarán puestas en México para recibir dos duelos en la fase definitiva del Mundial 2026.