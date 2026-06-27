Desaparición de la periodista Roxana Guzmán: Familiares acuden a FGR a que les tomen muestras de ADN

Su padre afirmó que confía en el trabajo que están realizando las autoridades para dar con el paradero de su hija. (Foto: Especial)

Familiares de Roxana Berenice Guzmán, la periodista que está desaparecida desde el pasado 2 de junio, fueron trasladados por elementos de seguridad pública al municipio de Coatzacoalcos para que les tomaran muestras de ADN.

“Tengo ganas de encontrar a mi hija (...) la esperanza muere a lo último, como dije. Primeramente Dios, aunque esté sin ojo, sin una pierna, ojalá que mi hija aparezca”, aseguró el padre de la comunicadora, Fernando Guzmán.

La familia llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en Coatzacoalcos, en donde comenzaron el proceso para que se les tomaran muestras de ADN que servirán para determinar si en algún momento se encuentra sin vida a la reportera.

Su padre afirmó que confía en el trabajo que están realizando las autoridades para dar con el paradero de su hija.

“Nos están apoyando en todo veo que le están poniendo muchas ganas”, aseguró el padre de la periodista.

¿Qué se sabe de las detenciones por la desaparición de Roxana Berenice?

Apenas este viernes se dio a conocer que habían sido detenidas varias personas que probablemente tenían relación con la privación ilegal de la libertad de la comunicadora ocurrida el pasado 2 de junio, cuando hombres armados entraron por la fuerza a su casa y se la llevaron con rumbo desconocido.

Autoridades federales señalaron que se detuvo a José del Carmen “N”, alias ‘El Delta’, quién era un objetivo prioritario en materia de seguridad en la zona debido a que dirigía una célula delincuencial.

También se realizaron una serie de operativos en el municipio de Ixhuatlán del sureste este viernes en donde autoridades municipales informaron que fueron detenidos varios elementos de la Policía Municipal sin que hasta el momento esté confirmado si tienen relación con el caso de la periodista.

Además de los cuatro elementos policiacos se detuvo en otro operativo a una mujer identificada como Karen “N”.

Guzmán fue fundadora del portal de noticias el Pulso Informativo del sureste en donde reportaba sobre todo hechos de la Fuente policiaca y de alto impacto en la zona Sur.

¿Qué sabemos de la desaparición de la periodista Roxana Berenice?

El pasado 2 de junio, hombres armados entraron a la casa de Roxana Guzmán, ubicada en Nanchital, y se la llevaron.

Desde entonces su familia ha solicitado a las autoridades que se haga lo posible por encontrarla y que no se deje de investigar si su desaparición puede tener algo que ver con el ejercicio del periodismo.