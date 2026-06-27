Tláloc, cierra la llave: Onda tropical 12 traerá lluvias intensas y tormentas este fin de semana

Las lluvias no paran en todo México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se esperan más tormentas para este fin de semana, debido a la onda tropical número 12.

En un comunicado, detallaron que la onda se desplazará en el Pacífico Sur Mexicano, por lo que habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del país.

Además, se suma la onda tropical número 13, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias y chubascos en dicha región.

Por lo tanto, se prevén lluvias fuertes en Jalisco, Michoacán , Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

También se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco. Finalmente, se esperan lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde hará calor en México este fin de semana?

Sin embargo, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, también habrá calor en varios estados.

La Conagua detalló que una onda de calor estará presente en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan temperaturas máximas de 45 grados centígrados.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Cuánto huracanes habrá en México?

La temporada de huracanes inició en mayo y finaliza el 30 de noviembre, con la llegada de los frentes fríos.

Según, la Conagua, se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales en el Pacífico y las autoridades detallaron que sus intensidades van a variar.

En tanto, en el Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que uno o dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que existe un 63 por ciento de probabilidad de que el fenómeno climático ‘El Niño’ alcance una intensidad “muy fuerte” a finales de año.

Indicó que se prevé que el fenómeno se siga fortaleciendo durante los próximos meses y alcance su máxima intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027.