Onda tropical en la Península de Yucatán provocarán intenso calor y lluvias aisladas este viernes

Durante el fin de semana, la Península de Yucatán mantendrá un clima cálido a caluroso. (Cuartoscuro)

Este viernes 5 de junio, la Península de Yucatán enfrentará temperaturas elevadas y vientos moderados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que una vaguada y la onda tropical Núm. 4 causarán lluvias en Campeche y Yucatán, con chubascos en Quintana Roo. Se esperan valores de hasta 37.7°C en Mérida.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península de Yucatán?

Mérida, en Yucatán, tendrá una mínima de 20.7°C y una máxima de 37.7°C, con cielo poco nuboso. En contraste, Cancún registrará una mínima de 24.7°C y una máxima de 31.0°C, con condiciones similares y vientos de 17 km/h.

En Tulum, se esperan temperaturas entre 23.7°C y 32.0°C, con cielo despejado. Playa del Carmen variará de 23.3°C a 32.3°C. La ciudad de Mérida registrará actualmente 29.3°C, mientras Chetumal tendrá un rango de 24.7°C a 31.0°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias hoy en la Península de Yucatán?

El SMN indica que una vaguada y la onda tropical Núm. 4 causarán lluvias fuertes en Campeche y Yucatán. En Quintana Roo se esperan chubascos, especialmente en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal. Las lluvias podrían venir con descargas eléctricas y rachas de viento.

Los vientos serán moderados en la región: Mérida con 12 km/h, Cancún y Chetumal con 17 km/h, y Tulum y Playa del Carmen con 14 km/h y 12 km/h.

Se espera una baja probabilidad de lluvia en algunas zonas de Quintana Roo, mientras que en Campeche y Yucatán habrá lluvias fuertes. El cielo estará principalmente poco nuboso.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 5 de junio: Máxima de 36°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

Sábado 6 de junio: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 13 km/h.

Domingo 7 de junio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

Durante el fin de semana, la Península de Yucatán mantendrá un clima cálido a caluroso.

Se espera un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando hasta 39°C el domingo. La probabilidad de lluvias aisladas continuará debido a la interacción de sistemas meteorológicos en la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Ante las altas temperaturas, es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente. Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar protector solar, sombreros y ropa ligera ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación.

Se sugiere optar por prendas de colores claros y tejidos transpirables para mitigar el calor. Al salir, es aconsejable llevar consigo una botella de agua y buscar la sombra. Estar atento a las alertas del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para una adecuada preparación.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima?

Para obtener información detallada y actualizada, se recomienda consultar los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.

Estas instituciones emiten avisos importantes sobre condiciones climáticas extremas y recomendaciones de seguridad para la población.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.