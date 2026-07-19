¿Qué son las momias de Nazca? La historia de los ‘extraterrestres’ que Jaime Maussan llevó al Congreso

En el Salón Verde de la Cámara de Diputados, rodeadas por legisladores y científicos, dos momias de Nazca fueron presentadas como supuestos extraterrestres por Jaime Maussan en septiembre de 2023. Fue uno de esos ‘momentos sublimes de la política’ en el que México ‘le ganó a la IA’, pero, ¿qué eran y qué fue de ellas?

Recuperadas de una mina de diatomea en 2017, en Cuzco, Perú, Jaime Maussan aseguró que se trataba de “ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo”.

El ufólogo y periodista agregó que son cuerpos íntegros “que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”.

Maussan incluso ‘encendió’ un debate con la comunidad científica, al asegurar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó los análisis de carbono 14 sobre estos seres, con lo que supuestamente comprobó su antigüedad y que estaban sepultados en las minas de diatomea, compuestas por algas y hongos que disecaron los cuerpos y los conservaron hasta su llegada al Congreso.

Jaime Maussan presentó dos momias de Nazca en septiembre de 2023. (Cuartoscuro)

¿Las Momias de Nazca son extraterrestres? Esto dijo Jaime Maussan

Jaime Maussan no aseguró que las momias fueran extraterrestres; sin embargo, sí declaró que eran seres “no humanos”, que no pertenecían a la evolución terrestre y que su ADN no tenía similitud con otras personas o animales.

Los supuestos cuerpos fueron utilizados por el ufólogo para sugerir que “estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo”, como si se tratara de los extraterrestres que inspiraron la película El Día de la Revelación.

Con ello, planteó dos propuestas: Que cualquier institución científica interesada los investigue y analice su ADN y sumar para una reforma a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, a fin de que reconocieran los fenómenos anómalos no identificados, conocidos como ovnis.

El ufólogo utilizó como evidencia supuestos testimonios de exmilitares de EU sobre que las autoridades poseen aeronaves y tecnología extraterrestre, aunque el Pentágono presuntamente no dejó que profundizaran las investigaciones sobre el tema.

Además, proyectó un video de la Fuerza Aérea Mexicana, supuestamente filtrado, en el que se observaron 11 objetos anómalos no identificados.

‘Charlatanería’ y afirmaciones ‘ridículas’: UNAM responde a Jaime Maussan por las momias de Nazca

La UNAM fue directa. Las presuntas momias de Nazca no son extraterrestres. Con eso contradijo a Jaime Maussan.

La institución negó que respaldara el origen no humano de dichos ejemplares, y declaró que “en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.

Incluso Julieta Fierro, la afamada astrónoma que falleció en septiembre del año pasado, ‘salió al quite’, y declaró que “para la UNAM es muy triste la situación”, ya que “hay intentos muy serios de la humanidad para buscar vida extraterrestre”.

Sergio Gutiérrez Luna organizó las sesiones de Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro)

Días después, el 19 de septiembre de ese año, otros científicos de la UNAM dieron una conferencia llamada ¿Extraterrestres o esqueletos de llamas? Ante crédulos y charlatanes, la ciencia responde.

En este evento participaron José Franco, del Instituto de Astronomía; Alejandro Frank, doctor en Física Matemática; Gabriela Frías, maestra en Filosofía de la Ciencia; Antonio Lazcano, biólogo especializado en el origen de la vida, y Gustavo Medina Tanco, jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial.

Todos ellos se unieron a la ‘paliza’ científica colectiva en contra de Jaime Maussan, a quien llamaron “charlatán profesional”.

“Jaime Maussan utiliza su fama para vender productos milagro de varios tipos, y eso es un peligro, porque en su momento decidió vender productos para el COVID. La pseudociencia no es algo molesto, sino también peligroso, declaró Alejandro Frank.

¿En qué quedaron las momias de Nazca? Fiscalía de Perú declaró que eran de papel

Luego de la polémica sesión en la Cámara de Diputados y el pleito con la UNAM, Jaime Maussan tuvo el valor de volver al Congreso e insistir con las momias de Nazca en noviembre de 2023.

Esta aparición fue con todo y el testimonio del vocalista de Caló, Claudio Yarto, quien aseguró que no creía en los ovnis porque eso significaba dudar de ellos, y en todo caso, el cantante “sabía” que existían estos seres porque los ha visto, además de que zonas como Santa Fe, el Ajusco el Iztaccíhuatl son “como el periférico de ellos”.

Aquí fue donde apareció la Fiscalía de Perú, que recordó que desde 2017 concluyó que las supuestas momias de Nazca eran “muñecos manufacturados de data reciente”.

Según las autoridades, las supuestas momias fueron cubiertas por una mezcla de papel y pegamento sintético para “simular la presencia de piel”, según recogió The Associated Press.

Con información de AP y Wired.