¿Qué sabemos de la desaparición del piloto Rafael Pacheco Pérez y su mensaje atribuido a extraterrestres?

¿Qué pasó con Rafael Pacheco Pérez? El misterio del piloto mexicano que reapareció en Acapulco. (Imagen: GEMINI/IA)

El estreno de la película “El Día de la Revelación” (Disclosure Day), la nueva cinta de Steven Spielberg sobre encuentros extraterrestres, volvió a colocar en el centro de la conversación uno de los episodios más enigmáticos de la aviación mexicana.

Se trata del caso del piloto Rafael Pacheco Pérez, ocurrido hace casi 50 años y que, según diversos relatos, guarda similitudes con una de las escenas de la producción cinematográfica.

El día que el vuelo de Rafael Pacheco Pérez desapareció de los radares

Todo ocurrió el 21 de junio de 1976. Rafael Pacheco Pérez era un estudiante de 20 años de la Escuela de Aviación de México y acumulaba apenas 52 horas de vuelo.

Despegó a las 8:15 horas desde las instalaciones de la escuela, ubicadas en Chimalhuacán, Estado de México, a bordo de una avioneta Cessna 150. Se trataba, en teoría, de un vuelo de práctica de rutina.

Sin embargo, la aeronave desapareció de los radares y permaneció incomunicada durante cerca de una hora. Cuando reapareció, sobrevolaba Acapulco, Guerrero, a varios cientos de kilómetros de distancia de su punto de origen.

Según los relatos de la época, el trayecto, que normalmente requería al menos tres horas, se completó en apenas 60 minutos, un dato que desconcertó tanto a los controladores aéreos como al propio piloto.

El plan de vuelo de Pacheco solo contemplaba sobrevolar la zona de Chimalhuacán y regresar a la Ciudad de México, por lo que su aparición en Acapulco carecía de explicación dentro de la ruta autorizada, de acuerdo con documentos de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El misterioso mensaje que salió de la cabina

Lo más inquietante del episodio ocurrió durante las comunicaciones por radio. Notas periodísticas de la época señalan que Pacheco, presuntamente en estado de trance, comenzó a hablar con una voz distinta a la suya y transmitió un mensaje atribuido a una inteligencia que se identificó como ajena a la Tierra.

Carlos de Kretschy, el controlador aéreo que recibió la comunicación en la torre de control de Acapulco, relató en entrevistas posteriores que el mensaje llegó a través de la frecuencia 118.5 MHz.

Según su testimonio, al ser cuestionado en inglés y alemán, el piloto respondió con fluidez en ambos idiomas, pese a que no era políglota.

En la grabación del incidente, que aún circula en plataformas digitales, uno de los controladores pregunta directamente si el piloto se encontraba en estado hipnótico y si el mensaje se transmitía a través de él.

La voz que respondió aseguró que el piloto únicamente hablaba porque así se le indicaba y que era utilizado “como si fuera un micrófono”.

Rafael Pacheco Pérez no recordaba cómo llegó a Acapulco

Tras recibir instrucciones para sobrevolar la zona antes del aterrizaje, Pacheco aterrizó en el puerto de Acapulco, donde las autoridades lo interrogaron de inmediato.

El joven piloto aseguró que no podía explicar cómo llegó tan rápido hasta ese punto ni recordaba el contenido de las transmisiones realizadas por radio.

Un técnico de Aeroméxico que revisó la avioneta encontró que la aeronave conservaba prácticamente todo su combustible, pese a que un trayecto de esa distancia debía consumir la mayor parte de la carga.

Pacheco también se sometió a estudios médicos para descartar el consumo de drogas u otra condición que explicara su comportamiento.

Un informe del Centro de Salud de Acapulco concluyó que el piloto Rafael Pacheco Pérez se encontraba en buen estado físico y sin rastros de sustancias.

Pacheco Pérez sostuvo siempre que no recordaba lo ocurrido aquel día y, en entrevistas posteriores, expresó dudas sobre las intenciones de los supuestos seres que, de acuerdo con el mensaje transmitido, se comunicaron a través de él.

En “El Día de la Revelación”, la protagonista Margaret Fairchild, interpretada por Emily Blunt, experimenta fenómenos similares a los descritos en el caso mexicano: la capacidad de hablar idiomas que no domina y convertirse en una especie de canal de comunicación para entidades extraterrestres.

Estas coincidencias impulsaron comparaciones entre la trama de la película y lo ocurrido con Rafael Pacheco Pérez en 1976.