Carlos Bonavides se siente listo para un cargo político: ‘Conozco la Constitución, muchos no están preparados’

Carlos Bonavides sigue con sus aspiraciones políticas. Aunque en el pasado aseguró que no volvería a ocupar un cargo público tras concluir su periodo como concejal en la CDMX, el actor reveló que mantiene la intención de convertirse en legislador.

El defensor de la Pensión del Bienestar afirmó que cuenta con la preparación necesaria para desempeñarse como funcionario público e incluso consideró que posee conocimientos que, a su juicio, varios funcionarios actuales no tienen, pues dijo conocer la Constitución, la historia de México y el funcionamiento del Congreso.

El actor Carlos Bonavides quiere ser diputado. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Carlos Bonavides sobre querer un cargo en la política?

El actor Carlos Bonavides aseguró que su formación académica le permite aspirar a un puesto de elección popular y sostuvo que cuenta con las herramientas para desempeñarse como legislador.

“Tengo un gran conocimiento de la Constitución, tengo una gran cultura, estudié 17 años historia, sé la de México, conozco exactamente cuál es la misión de la Cámara Alta y la Cámara Baja”, declaró durante un encuentro con medios de comunicación.

El actor también opinó que la próxima Legislatura debería enfocarse en atender las necesidades de la ciudadanía y dejar atrás los enfrentamientos entre partidos.

“Esperemos tengan la capacidad de dejar de ser una vecindad, de estarse peleando y reprochando. Darse cuenta de que lo que necesitan es ver al pueblo, acercarse y escucharlo”.

Asimismo, críticas en contra de Carlos Bonavides no modificarán su intención de buscar un cargo público.

“Yo no soy monedita de oro, la crítica siempre es bien recibida, constructiva o no; yo hago lo que quiero dentro de las normas de no hacerle mal a nadie”.

Carlos Bonavides considera que tiene la preparación suficiente para desempeñar un cargo político. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué cargo político quiere Carlos Bonavides?

No es la primera vez que Carlos Bonavides, quien cobra su Pensión del Bienestar, expresa su interés por llegar a la Cámara de Diputados. En 2020 reveló que analizaba competir por una diputación federal en las elecciones de 2021, aunque finalmente no participó.

En aquella ocasión explicó que ya trabajaba en propuestas enfocadas en la prevención de las adicciones y el fortalecimiento del entorno familiar.

“Pienso que para el 2021 quiero una diputación, ya estuve analizándolo (...) La prevención del alcoholismo, de las drogas y de la disfunción familiar es muy importante porque es la base de todo. Mi idea es capacitar a jóvenes para dar pláticas y se difundan. Las drogas y el alcohol son el camino a la delincuencia y, para mí, un correcto ambiente en la familia es la piedra angular de la transformación de la sociedad”, declaró al programa De Primera Mano.

Años después, en junio de 2026, reiteró que mantiene esa aspiración política.

“Ya no recibo ingresos del cargo de concejal por Azcapotzalco, pero mi pretensión ahora es ser diputado por Morena. Me voy a lanzar, no tengo ninguna relación (con la facción), pero así lo voy a hacer”.

Hasta el momento, el actor no ha confirmado oficialmente una candidatura ni se ha dado a conocer si participará en el próximo proceso electoral.

Carlos Bonavides fue concejal de la alcaldía Azcapotzalco

Carlos Bonavides, quien elogió al AIFA, ocupó el cargo de concejal en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, de 2021 a 2024.

Durante ese periodo explicó que su labor consistía en supervisar el trabajo de las distintas direcciones de la alcaldía, puesto de carácter administrativo.

“Voy a estar como concejal durante tres años, no pienso volver a un puesto en la política (...) El concejal es un administrador que supervisa a los directores de las distintas dependencias de la alcaldía (...) Es un puesto político menor”, comentó en una entrevista para el canal de YouTube Talentos Latinos México.

En una conversación con Maxine Woodside en 2024, el actor también reveló cuánto percibía por ese cargo.

“Todos los concejales de la CDMX recibimos el mismo sueldo, 35 mil pesos nominales, pero con los descuentos queda en 28 mil; eso da 14 mil pesos quincenales”.

Además, registros de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que el actor recibió un ingreso adicional superior a 10 mil pesos bajo el concepto de “Reconocimiento mensual”.