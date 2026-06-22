¡Que siempre sí! Carlos Bonavides quiere convertirse en diputado y cumplir su sueño

Carlos Bonavides soñaba con ser diputado, aunque tras un cargo como Concejal en la CDMX con el PAN, aseguró que terminaba su carrera política, pero algo le picó y ahora decidió retomarla.

El actor, defensor de la Pensión del Bienestar, reveló que está en búsqueda de obtener un curul en el Congreso y antes del proceso electoral quiere sumarse a Morena.

Carlos Bonavides busca retomar su carrera política. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Carlos Bonavides acerca de su deseo de ser diputado?

Carlos Bonavides no está asociado a un partido político por el momento, pero contó que se afiliaría a Morena para competir en las elecciones.

“Ya no recibo ingresos del cargo de concejal por Azcapotzalco, pero mi pretensión ahora es ser diputado por Morena, no tengo ninguna relación (con la facción), pero así lo voy a hacer”, contó en una entrevista publicada en el canal de Eden Dorantes.

Sus aspiraciones no son nuevas, en 2020 realizó unas declaraciones acerca de llegar al cargo de legislador, inclusive el actor Carlos Bonavides ya tenía algunas iniciativas, la mayoría de ellas sobre la juventud.

“Pienso que para el 2021 quiero una diputación, ya estuve analizándolo (...) La prevención del alcoholismo, de las drogas y de la disfunción familiar, es muy importante porque es la base de todo. Mi idea es capacitar a jóvenes para dar pláticas y se difundan. Las drogas y el alcohol son el camino a la delincuencia y para mí un correcto ambiente en la familia, es la piedra angular de la transformación de la sociedad", dijo para De Primera Mano en 2020.

¿Qué cargo tuvo Carlos Bonavides en la política?

Carlos Bonavides ya participó en la política, pues de 2021 a 2024 ocupó el cargo de concejal de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México,

El actor detalló sus funciones y el salario que recibía: “Voy a estar como concejal durante tres años, no pienso volver a un puesto en la política (...) El concejal es un administrador que supervisa a los directores de las distintas dependencias de la alcaldía (...) Es un puesto político menor”, comentó en una plática con Talentos Latinos México, publicada en su página de YouTube.

Carlos Bonavides, quien elogió al AIFA, explicó que “Todos los concejales de la CDMX recibimos el mismo sueldo, 35 mil pesos nominales, pero con los descuentos, queda en 28 mil, eso da 14 mil pesos quincenales”, explicó durante una entrevista con Maxine Woodside en 2024.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, el intérprete de Huicho Domínguez tuvo un ingreso extra de poco más de 10 mil pesos bajo el concepto “Reconocimiento mensual”.

Carlos Bonavides fue Concejal de la CDMX de 2021 a 2024. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Carlos Bonavides otra vez defiende la Pensión del Bienestar

El actor Carlos Bonavides aseguró que cada bimestre cobra la Pensión del Bienestar y agradeció por los programas sociales.

“Es la primera vez que el Gobierno nos da, yo a mi edad me cae muy bien la lanita que nos da, se siente mucho orgullo y felicito a la Cuarta Transformación”.

Anteriormente ya había defendido el apoyo económico, inclusive aguantó las críticas y ofensas de Laura Zapata, quien lo llamó hambreado.