‘Cuando la gente tiene hambre, se calla’: Laura Zapata critica a Carlos Bonavides por cobrar Pensión del Bienestar

Laura Zapata respondió con un tono agresivo ante una pregunta relacionada con Carlos Bonavides. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La polémica actriz Laura Zapata fue una de las participantes de la tercera marcha de la Generación Z en la CDMX, donde fue cuestionada acerca de su opinión de que actores como Carlos Bonavides tenga Pensión del Bienestar.

La actriz de telenovelas comenta activamente sus opiniones políticas, donde deja en claro que está en contra del actual Gobierno de México.

Y en esta ocasión no fue la excepción, pues la famosa criticó la Pensión del Bienestar y de paso a Bonavides.

“Pobrecito (Carlos Bonavides) le dan lana, cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada”.

Después de ‘atacar’ al intérprete de Huicho Domínguez, aseguró su única hambre era de “justicia y libertad”, además consideró injusto el arresto de ‘chicos’ pertenecientes al grupo de la Generación Z presuntamente detenidos solo por “marchar y expresar su pensamiento”, contó la actriz en un video compartido en X.

Laura Zapata criticó la Pensión del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Posteriormente, Laura Zapata reaccionó de manera agresiva luego de que le preguntaron acerca de las detenciones “injustas” ocurridas en sexenios anteriores, cuando ella tuvo una participación más activa en las telenovelas mexicanas, sin embargo, evadió la respuesta.

“Yo a eso me dedico, de eso vivo, de los sexenios anteriores no sé, no puedes hablar conmigo, si no conoces mi historia, mejor estudia y después platicamos”, declaró.

Carlos Bonavides confiesa que tiene Pensión del Bienestar

En 2024, el actor Carlos Bonavides compartió públicamente en un video de TikTok que tiene Pensión del Bienestar.

En la publicación aparece desde un Banco del Bienestar para informar que acudió para cobrar “la ayuda que le da Morena”.

Bonavides aseguró que antes de cobrar el apoyo económico no contaba con recursos para cubrir sus gastos cotidianos.

"Claro, los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más, así que no critiquen“.

Carlos Bonavides compartió públicamente que tiene la Pensión del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro)

Laura Zapata ofende a reporteros que la cuestionaron en su participación en la marcha de la Generación Z

Las críticas contra la Pensión del Bienestar de Carlos Bonavides no fue el único comentario polémico de Laura Zapata.

En su paso por el Centro Histórico, en la Marcha de la Generación Z fue cuestionada acerca de la bandera de México con la imagen de la Virgen de Guadalupe que portaba y ella llamó “pend*jo” al reportero que le preguntó.

“¿Cómo que cuál es el significado? Es la bandera de México con la reina de nuestro país, tú eres mexicano, no eres guadalupano con tu pregunta tan estúpida, allá tú si eres de otras religiones (...) mejor contéstame tú, qué significa, para mí es la primera que se ondeó en el país", mencionó Zapata.

Finalmente, una reportera la cuestionó acerca de la poca participación en la protesta en las calles de la CDMX, nuevamente evadió la pregunta y contestó de manera agresiva.

“Ya les contesté tres veces (...) Estás muy equivocada, tú no eres mexicana, tienes hambre y recibes limosnas, apoyas a alguien que nos lleva a la dictadura, menciones en plural”.