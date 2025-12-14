‘No más represión’: Inicia marcha de la Generación Z en CDMX; sigue el minuto a minuto

La marcha de la 'Generación Z' comenzó cerca de las 11:25 horas este domingo.

La nueva marcha de la Generación Z ya comenzó en la Ciudad de México este domingo 14 de diciembre, y a lo largo de las próximas horas se espera caos vial derivado del cierre de calles.

El C5 de la Ciudad de México informó que la marcha partió del Ángel de la Independencia cerca de las 11:25 horas de este domingo, con dirección a Hidalgo y Ángela Peralta y con cierres sobre el Paseo de la Reforma y Génova.

De manera pacífica, el contingente camina tranquilamente por Reforma, con el objetivo de llegar al Zócalo. Por ahora, se descarta la presencia del bloque negro de la Generación Z.

“Marcha a favor de México. ¡Reúnanse! No más represión”, gritaba una persona desde un parlante mientras un grupo de personas se alistaba para salir al inicio de la manifestación.

Minuto a minuto: Así va la marcha de la Generación Z

12:55: Manifestantes bloquean Eje Central

Entre Bellas Artes y la esquina de Madero donde está la Torre Latinoamericana, manifestantes de la Generación Z bloquearon las calles para que escuchen sus consignas en contra del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Una vez que termine su paso en la zona, se integrarán a 5 de Mayo, con la finalidad de entrar al Zócalo de la Ciudad de México.

11:52: Manifestantes llegan a Juárez

Ni media hora después del inicio de la marcha de la Generación Z, antes apoyada por figuras de oposición, el contingente llegó a la Avenida Juárez, con la intención de llegar posteriormente a 5 de Mayo y desde ahí integrarse al Zócalo de la Ciudad de México.

La marcha es silenciosa, con el objetivo de que este sea su modo de protesta ante la inseguridad y violencia que se vive en el país.

Por el momento no se reportan hechos violentos ni afectaciones a comercios o al espacio público.

Calles cerradas por la marcha de la Generación Z

Toma en cuenta que a lo largo de la tarde de este domingo se mantendrán cerradas algunas calles cercanas al Centro Histórico mientras avanza la marcha de la Generación Z, que tiene como emblema la bandera del ánime One Piece.

Algunas de las calles cerradas este domingo son:

Paseo de la Reforma.

Génova.

Juárez.

Eje Central, al menos durante el paso de la marcha.

5 de mayo, hasta llegar al Zócalo.

Mantente atento a las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial para obtener información actualizada sobre la reapertura de calles.

