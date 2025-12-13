Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre en CDMX: Hora, ruta y vialidades afectadas

'La Marcha del Silencio' partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro)

El movimiento autodenominado ‘Generación Z México’ lanzó una nueva convocatoria para una marcha que se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, como parte de sus movilizaciones continuas en demanda de mayor seguridad, justicia y el cese de la violencia que, aseguran, afecta a la juventud del país.

Los organizadores de la llamada ‘Marcha del Silencio’ invitaron a la ciudadanía a participar de manera pacífica en la movilización con la intención de visibilizar su rechazo a la situación de inseguridad nacional, sin consignas, discursos ni la presencia de partidos políticos.

¿A qué hora empieza la Marcha de la Generación Z este domingo 14 de diciembre?

La protesta de la Generación Z iniciará su concentración desde las 10:30 de la mañana, pero la movilización está programada para comenzar en punto de las 11:00 horas de este domingo 14 de diciembre.

Según información difundida por este grupo, la marcha no sólo se realizará en la capital mexicana, sino que también se han confirmado marchas en otros estados y ciudades del país, como Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Mérida y Querétaro, entre otros, con horarios y rutas propias.

Organizadores y participantes aseguran que esta marcha es una réplica de las movilizaciones vistas en semanas anteriores, incluidas las marchas en la CDMX del 15 de noviembre, que reunieron a miles de personas e incluso tuvieron momentos de tensión con autoridades.

La generación de jóvenes que impulsa estas protestas ha mantenido su llamado a manifestarse sin violencia, aunque en ocasiones anteriores algunos eventos terminaron con detenciones y enfrentamientos entre ciertos grupos y elementos de seguridad.

De igual forma, este movimiento ha sido muy criticado debido a que se ha observado una mayor cantidad de personas adultas o de la tercera edad en las marchas previas, así como a simpatizantes y afiliados a partidos políticos.

¿De dónde partirá la marcha de la Generación Z este 14 de diciembre y qué ruta seguirá?

El punto de reunión y salida de la manifestación será el Ángel de la Independencia.

Los contingentes partirán hacia el Zócalo de la Ciudad de México, recorriendo las principales vías del Centro Histórico. La ruta oficial de la marcha incluirá:

Paseo de la Reforma .

. Avenida Juárez .

. Eje Central Lázaro Cárdenas.

Y Avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Debido a la magnitud esperada de la movilización, las autoridades han advertido sobre posibles afectaciones viales en las principales avenidas de la capital, motivo por el cual han recomendado a los automovilistas planear rutas alternas o evitar la zona en la mañana y el mediodía.

Buscan que presencia de policías sea mínima

En contraste con otras marchas en las que se ha observado un despliegue importante de elementos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, señaló que para este domingo la presencia policial será mínima, dando prioridad a la libre manifestación y al acompañamiento discreto de la movilización.

Las autoridades señaron que mantendrán vigilancia en puntos estratégicos, pero no habrá un despliegue extraordinario, pues la intención es permitir el libre desarrollo de la protesta sin generar tensiones innecesarias, siempre y cuando se respete el orden público.