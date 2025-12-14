Incendio consume casas de cartón en San Joaquín: evacúan a 50 personas y encuentran a perrito muerto

El incendio en la colonia San Joaquín, Miguel Hidalgo, dejó un saldo de 50 personas evacuadas.

50 personas fueron evacuadas luego de un incendio que afectó cuatro viviendas en la colonia San Joaquín, alcaldía Miguel Hidalgo, la mañana de este domingo 14 de diciembre.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, en el lugar de los hechos se encontró a un perrito muerto, presuntamente a causa del incendio.

Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar del incendio para controlar el fuego, y el reporte de las autoridades indica que las casas quemadas son de “construcción precaria”, a base de cartón y madera, en una superficie de unos 400 metros cuadrados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, como daño colateral del incendio, un árbol de 10 metros de longitud y 60 centímetros de diámetro se vio afectado, además de que el fuego alcanzó cuatro ventanas de un edificio que estaba al costado.

Aunque se desconocen las causas del incendio, de manera preventiva se retiraron dos tanques de gas LP con capacidad de 30 kilos.

Se desconoce qué pasará con las personas afectadas por los incendios, así como la zona donde estaban sus viviendas consumidas por el incendio en Callejón San Joaquín y Prolongación San Joaquín.

El incendio en la Ciudad de México de este domingo se suma al provocado en la alcaldía Álvaro Obregón del sábado, mismo en el que, “derivado de una mala conexión entre un calentador y un cilindro de gas LP con capacidad para 30 kilos″, se registró un incendio sobre las vialidades Año de 1991 y Avenida Tamaulipas, colonia Santa Lucía.

Rescatan a personas atrapadas en elevador

Este mismo domingo, en la colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco, cuatro personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas en un elevador de un edificio de cinco niveles.

Los Bomberos de la Ciudad de México acudieron ante el llamado, esto tras el reporte de la falla en el elevador del edificio de departamentos.

No se reportaron lesionados, de acuerdo con los bomberos.