Guarda tu aguinaldo: ¿De cuánto es la multa por reprobar el alcoholímetro decembrino en CDMX?

Ya pronto caerá el pago del aguinaldo 2025 para las y los trabajadores de la Ciudad de México y otros estados del país. Este pago, que cae durante los días de diciembre, suele ser aprovechado por las familias para las posadas, la cena de Navidad, los regalos de fin de año y compras generales; por ello, no desperdicies tu bono anual en multas de tránsito o en el alcoholímetro.

Si aún no recibes tu aguinaldo, recuerda que este debe ser pagado antes del 20 de diciembre de cada año. Se trata de una prestación laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo.

En la Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció que ya arranca el programa ‘Conduce Sin Alcohol’, conocido también como el alcoholímetro, durante los días viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026, en un ‘maratón’ conocido como Guadalupe-Reyes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará módulos de inspección para prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol por parte de personas que manejan en estado de ebriedad en estas fechas.

Los módulos de inspección del alcoholímetro estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

¿De cuánto es la multa por fallar el programa ‘Conduce sin Alcohol?

La Ciudad de México aplica los operativos de alcoholímetro a las personas conductoras de autos. En caso de fallar por tener un nivel alto de alcohol en la sangre, se aplican sanciones.

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, en el artículo 50 se establece que las personas conductoras tienen prohibido manejar cuando la cantidad de alcohol en la sangre es superior a 0.8 gramos por litro o cuando el alcohol en aire aspirado es superior a 0.4 miligramos por litro.

Tampoco está permitido conducir vehículos motorizados cuando una persona está bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Si una persona incumple con estas reglas, tendrán que cubrir una mula de 60 UMAS (Unidades de Medida y Actualización), lo cual equivale a 6 mil 788 pesos.

Además de la multa en el alcoholímetro, la persona recibe una sanción de arresto de hasta 36 horas y es trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, también conocido como ‘El Torito’, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante las noches festivas, ‘El Torito’ ofrece un menú especial navideño y de fin de año con platillos como romeritos con papas, pozole de cerdo, cochinita pibil y más. Sin embargo, el centro de detenciones aún no anuncia su lista de platillos para fechas decembrinas de 2025.