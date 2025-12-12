‘Conduce sin alcohol’ arranca HOY en CDMX: ¿Hasta cuándo estará el alcoholímetro y cuántos puntos habrá?

El gobierno de la Ciudad de México dio el banderazo al inicio del programa "conduce sin alcohol" durante las fiestas decembrinas.

¡Mucho ojo si planeas realizar el maratón Guadalupe-Reyes porque el alcoholímetro te estará esperando! El Gobierno de la Ciudad de México anunció el arranque del programa “Conduce Sin Alcohol”.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que a partir del viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026 se instalarán módulos de inspección para prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

Apuntó que los módulos estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, algunos en entradas y salidas de la capital y en zonas con alta incidencia de siniestros viales.

Para cubrir los puntos y colocarlos de manera estratégica, se contempla mil 300 puntos de revisión para prevenir accidentes viales, con una capacidad operativa de 500 elementos que estarán en su puesto las 24 horas.

“Es un esfuerzo permanente de nuestra ciudad para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos y prevenir hechos de tránsito relacionados con consumo de alcohol”, indicó el secretario de Seguridad.

Clara Brugada recomienda utilizar conductor designado y transportes seguros

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, envió un mensaje a la ciudadanía: disfrutar de las fiestas y la familia, pero evitar conducir si ingieren bebidas alcohólicas.

Recordó que pueden utilizar a un conductor designado, quien no deba alcohol y conduzca, o, en su caso, recurrir a alternativas de transporte seguro disponibles en la ciudad.

“Disfruten sus fiestas, celebren, abracen a sus familias, compartan con sus amistades, celebren la vida, denle un beso a su madre, pero no conduzcan con alcohol. No ingieran bebidas alcohólicas y luego conduzcan sus vehículos, hay alternativas, pueden tener a lo que llamamos conductor designado o buscar un transporte seguro”, recomendó la jefa de Gobierno.

¿Cuál es la sanción por conducir alcoholizado?

Desde hace años, en la capital del país se aplican sanciones a las personas conductoras con un alto nivel de alcohol en la sangre.

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito establece que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando:

Se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro.

Se tenga una cantidad de alcohol en aire aspirado superior a 0.4 miligramos por litro.

Se esté bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

En caso de incurrir en alguna de estas conductas, los infractores pueden recibir una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente a 6 mil 788 pesos.

Además, no pasar la prueba de alcoholemia implica arresto de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como ‘El Torito’.