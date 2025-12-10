Placa vehicular de CDMX por Mundial 2026: ¿Cuánto costará y cuándo se puede comprar?

El dinero obtenido por la placa vehicular especial por el Mundial 2026 se usará para obras de movilidad.

‘Tunea’ tu carro en la Ciudad de México con motivo del Mundial 2026: El Gobierno de Clara Brugada anunció una edición especial para placas vehiculares para el próximo año.

Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX, explicó que la placa vehicular por el Mundial 2026 costará mil 500 pesos y tendrá un beneficio extra.

“Para la gente de la Ciudad de México, también incluirá el costo de derecho de la baja, es decir, no vamos a cobrar la baja y luego la alta. Ya toda la placa completa va a costar mil 500 pesos”, detalló.

¿Cuándo se podrá comprar la placa vehicular por el Mundial 2026?

La Secretaría de Movilidad de la CDMX subrayó que el trámite de la nueva placa será exclusivamente por línea y que no representa un reemplacamiento en la capital del país.

Clara Brugada agregó que el Gobierno tiene “todo organizado” para que las placas vehiculares especiales por el Mundial 2026 se puedan distribuir el mismo día o a más tardar en tres días.

“No vamos a tardar meses”, puntualizó. De acuerdo con la jefa de Gobierno, la compra de la placa vehicular conmemorativa por la Copa del Mundo se podrá hacer a partir de enero y las entregas se harán en febrero.

¿Cuántas placas especiales por el Mundial 2026 se venderán?

El Gobierno de la Ciudad de México enfatizó que se trata de una edición limitada y solo se pondrán a la venta 60 mil placas.

De Botton añadió que la administración de Clara Brugada recibirá 90 millones de pesos por la compra de la placa vehicular del Mundial 2026. Todo el dinero se destinará a obras de movilidad, dijo.

El funcionario dejó ‘abierta la puerta’ a fabricar más placas especiales por el torneo organizado por México, esto dependiendo del recibimiento que tenga entre los automovilistas capitalinos.

La Secretaría de Movilidad añadió que los motociclistas no podrán aplicar para la compra de la placa conmemorativa.

“La movilidad, al igual que el futbol, requiere responsabilidad, coordinación y visión de equipo”, añadió el Gobierno.

El Estadio Banorte, donde México jugará con Portugal, recibirá cinco encuentros del Mundial 2026, incluyendo la inauguración entre la Selección Mexicana y Sudáfrica del próximo 11 de junio.