Clara Brugada entrega 35 mil nuevos vales del programa Mercomuna; van 330 mil familias beneficiadas

Clara Brugada destacó que el programa se distingue de esquemas asistencialistas del pasado. (Foto: Especial)

En las amplias áreas verdes de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 35 mil apoyos del programa Mercomuna, una política social que fortalece la economía popular y garantiza el acceso a alimentos y productos básicos, al tiempo que impulsa al comercio local en colonias, barrios y pueblos de la capital.

Durante el evento, la titular del Ejecutivo local explicó que Mercomuna (Mercado, Comunidad y Abasto) funciona como una moneda social que permite a las familias beneficiarias adquirir carne, pollo, frutas, verduras, abarrotes, ropa y otros artículos de primera necesidad en mercados públicos, tiendas de barrio y comercios en pequeño, asegurando que los recursos públicos se queden en las comunidades.

“De esta manera estamos haciendo que los recursos públicos lleguen a donde se necesita”, afirmó.

La mandataria capitalina invitó a locatarios y comerciantes a integrarse al programa y dar su testimonio sobre los beneficios de Mercomuna.

Detalló que el registro es gratuito y sencillo, ya que las y los comerciantes únicamente deben comunicarse a Locatel para solicitar su incorporación, sin trámites complicados ni costos adicionales.

Brugada Molina destacó que el programa se distingue de esquemas asistencialistas del pasado, ya que garantiza un ejercicio transparente y libre de los apoyos, permitiendo que cada familia decida qué comprar según sus necesidades.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, una de cada cinco familias en la Ciudad de México enfrenta dificultades para acceder a una alimentación suficiente, por lo que Mercomuna contribuye directamente a mejorar su bienestar.

Señaló que actualmente el programa beneficia a 330 mil familias, y que para el próximo año se duplicará el número de personas atendidas.

Anunció que en 2026 las y los beneficiarios recibirán 3 mil pesos en vales Mercomuna —mil pesos más del que se otorga actualmente— y que continuará esta política pública durante cinco años consecutivos, como parte de un programa universal, dirigido a personas de entre 19 y 56 años de edad que residan en la Ciudad de México.

Brugada Molina subrayó que Mercomuna forma parte de una estrategia integral para combatir las desigualdades y confió en que el presupuesto de la Ciudad de México permitirá consolidar y ampliar este programa social que fortalece la economía popular y el bienestar de las familias capitalinas.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, subrayó que Mercomuna fortalece la economía comunitaria al garantizar que los vales se utilicen exclusivamente en negocios de barrio, evitando que los recursos públicos se concentren en grandes cadenas comerciales.

“Estos apoyos se quedan en el pueblo, en la colonia y en el barrio”, apuntó.

Destacó que el éxito del programa permitió que trascendiera Iztapalapa y hoy se implemente en toda la Ciudad de México. Informó que actualmente se realizan entregas diarias de apoyos a cerca de 70 mil beneficiarias y beneficiarios, alcanzando un total de 335 mil personas.

El secretario señaló que Mercomuna forma parte de una política social integral que canaliza miles de millones de pesos de recursos públicos en beneficio de quienes más lo necesitan.

Es de mencionar que esta entrega de vales se repetirá este sábado con igual número de beneficiarios en un evento vespertino que se realizará en la misma Magdalena Mixhuca, con lo que al finalizar este sábado se habrán otorgado 70 mil vales de Mercomuna.