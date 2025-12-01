Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, a los 96 años

El Gobierno de la CDMX lamentó la muerte de la madre de Clara Brugada.

Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, murió este lunes 1 de diciembre a los 96 años de edad.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noticia y mandó sus condolencias a la mandataria capitalina.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”, escribió el Gobierno capitalino.

La madre de Clara Brugada falleció a los 96 años de edad. (Fotoarte: El Fianciero / Crédito: Cuartoscuro / FB)

La jefa de Gobierno no se ha pronunciado respecto al fallecimiento.

Claudia Sheinbaum lamenta muerte de la madre de Clara Brugada

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, y le mandó sus condolencias.

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, escribió la presidenta Sheinbaum en X.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, también se sumó a las condolencias, y le mandó “un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a ella y a toda su familia, deseándoles fortaleza en este difícil momento”.

‘Mi tesoro en vida’: ¿Qué sabemos de la madre de Clara Brugada?

Margarita Molina Ríos apareció pocas veces públicamente con Clara Brugada desde que está en el Gobierno de la Ciudad de México y anteriormente en la Alcaldía Iztapalapa.

En 2021, Clara Brugada presentó a su madre en un video, mismo en el que Margarita Molina explica que nació el 20 de julio de 1929.

Con andadera, y el apoyo de la entonces alcaldesa de Iztapalapa, Margarita Molina celebró el Día de las Madres.

“Cuando nació mi mamá, las mujeres todavía no podían votar. Hoy se ha cambiado mucho, pero necesitamos cambiar más. Yo quiero saludarte, mamá, desearte lo mejor, y mandarle felicitaciones a todas las mamás de Iztapalapa”, dijo Clara Brugada.

“Qué dios los bendiga, donde quiera que se encuentren”, respondió la madre de la jefa de Gobierno.