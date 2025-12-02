CDMX echa carreritas con Morelos: Clara Brugada propone exentar tenencia a autos de hasta 550 mil pesos

El gobierno de la CDMX planea aumentar el tope para exentar el pago de la tenencia. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México dará un espaldarazo a cientos de personas con automóvil, al proponer que se exente el pago de tenencia para 2026.

La propuesta está incluida en el Paquete Económico que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió la semana pasada al Congreso local para su discusión y eventual aprobación.

¿En qué consiste la propuesta de la CDMX para exentar el pago de tenencia?

La iniciativa representa un “cambio importante” en favor de la clase media que tiene acceso a automóviles, según Jeanette Leyva Reus, periodista y columnista de El Financiero, en el texto titulado “Guiño a la clase media en CDMX”.

El gobierno encabezado por Brugada plantea que el pago de tenencia se exente en vehículos con un valor inferior a 550 mil pesos, más del doble del tope vigente.

“El cambio en la Ciudad de México llama la atención ya que tenían más de 10 años de no moverse al ser una fuente importante de recursos para la ciudad (...) pero también hay que decir que la clase media no tiene acceso a ningún programa social, recibiría cierto ‘apoyo’ con este cambio fiscal que se propone para el próximo año”, escribe Leyva Reus.

La falta de ajuste en el tope para acceder a la exención provocó que muchas personas optaran por emplacar sus vehículos en Morelos, donde solo se pagan refrendos.

Con este cambio, el gobierno capitalino recaudaría cerca de cuatro mil millones de pesos, una cifra que para Leyva Reus representa “un aumento bajo”.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 se incluye un candado: “que la exención deberá aplicar en el primer trimestre del próximo año para tener recursos frescos, junto con el predial, para hacer frente a los gastos que tiene la ciudad”.

¿Cuáles son los requisitos para exentar el pago de tenencia en 2026?

La propuesta establece tres condiciones para que una persona con vehículo obtenga un subsidio del 100 por ciento en la tenencia: